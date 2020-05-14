СМИ узнали о просьбе «Аэрофлота» ослабить карантин для регионов

В настоящее время прилетающих из Москвы в целый ряд регионов ожидает обязательный 14-дневный карантин

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев в ходе совещания с президентом по вопросам поддержки авиапрома попросил Владимира Путина поэтапно снять карантинные меры, которые были установлены в различных регионах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на собеседников, близких к разным участникам встречи.

Он пожаловался на то, что у авиакомпаний сейчас практически нет возможности летать из Москвы, потому что в целом ряде регионов приехавших из столицы (а в ряде случаев и из Санкт-Петербурга) ждет обязательный двухнедельный карантин. Такие меры действуют, например, в Краснодарском крае, Крыму, Татарстане, Ставропольском крае, а также в Нижегородской, Липецкой, Смоленской, Самарской, Омской, Владимирской областях.

Савельев указал, что если подобные ограничения отменить, то спрос на перелеты быстро восстановится. Он попросил Путина дать поручение оценить актуальность карантинных мер и разработать условия их постепенного снятия, пишет газета.

Участник совещания заявил «Ведомостям», что «Аэрофлот» будет добиваться того, чтобы просьба Савельева была включена в список президентских поручений по итогам совещания.