СМИ узнали о просьбе «Аэрофлота» ослабить карантин для регионов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 73,58 (+0,15) Quote, 13 мая, 13:59
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 79,78 (+0,34) Quote, 13 мая, 13:59
Скидки на машины дадут после эпидемии. Цены и условия Авто, 11:44 Сбербанк назвал отрасли попросивших о реструктуризации займов компаний Финансы, 11:44 Заявка на выплату ₽10 тыс. стала рекордно популярной на сайте госуслуг Общество, 11:43 Копеечка к копеечке: как качественно управлять задолженностью Pro, 11:39 Самоизоляция: почему не надо требовать от себя достижений Совместный проект, 11:38 ФСБ провела обыски в здании правительства Пензенской области Политика, 11:38 СК возбудил дело из-за портретов нацистов на сайте «Бессмертного полка» Общество, 11:34 Президент UFC объявил сроки проведения чемпионского боя Нурмагомедова Спорт, 11:33 В Москве за сутки выявили больше 4,7 тыс. зараженных коронавирусом Общество, 11:32 Дивный черный мир: как работает африканский бизнес в КНР Pro, 11:30 Во ФСИН подтвердили более 700 случаев заболевания COVID-19 Общество, 11:12 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 мая Общество, 11:11 Соцсети и карьера: как вести аккаунты, чтобы найти работу Стиль, 11:10 Как стартапу найти инвестора в кризис и не только Экономика инноваций, 11:00 
Пандемия коронавируса ,  
0 

СМИ узнали о просьбе «Аэрофлота» ослабить карантин для регионов

В настоящее время прилетающих из Москвы в целый ряд регионов ожидает обязательный 14-дневный карантин
Аэрофлот AFLT ₽72,38 +0,53% Купить
Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»
Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев в ходе совещания с президентом по вопросам поддержки авиапрома попросил Владимира Путина поэтапно снять карантинные меры, которые были установлены в различных регионах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на собеседников, близких к разным участникам встречи.

Он пожаловался на то, что у авиакомпаний сейчас практически нет возможности летать из Москвы, потому что в целом ряде регионов приехавших из столицы (а в ряде случаев и из Санкт-Петербурга) ждет обязательный двухнедельный карантин. Такие меры действуют, например, в Краснодарском крае, Крыму, Татарстане, Ставропольском крае, а также в Нижегородской, Липецкой, Смоленской, Самарской, Омской, Владимирской областях.

Миллиарды на вирус: как бизнесмены помогают бороться с пандемией
Фотогалерея 

Савельев указал, что если подобные ограничения отменить, то спрос на перелеты быстро восстановится. Он попросил Путина дать поручение оценить актуальность карантинных мер и разработать условия их постепенного снятия, пишет газета.

Участник совещания заявил «Ведомостям», что «Аэрофлот» будет добиваться того, чтобы просьба Савельева была включена в список президентских поручений по итогам совещания.

РБК направил запросы в «Аэрофлот» и Минтранс.

«Победа» назвала дату возобновления полетов по России
Бизнес
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

«Аэрофлот» из-за региональных карантинных мер уступил первенство по количеству перевезенных пассажиров. Впервые в истории его обошла S7 Airlines. Компания воспользовалась тем, что ее самолеты летают не только из Москвы, но и из Новосибирска.

Накануне лоукостер «Аэрофлота» — авиакомпания «Победа» — сообщил о возобновлении полетов по России с 1 июня. Рейсы он намерен осуществлять в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Мария Кокорева
Теги: «Аэрофлот», Виталий Савельев
Материалы по теме
Кабмин выделил ₽23,4 млрд на поддержку российских авиакомпаний
Общество
Авиакомпаниям предложили выплачивать по ₽365 за неперевезенных пассажиров
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter