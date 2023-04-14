Стрешинский вышел из совета директоров USM после санкций США

Иван Стрешинский вышел из советов директоров USM и «Металлоинвеста» после санкций США

Стрешинский покинул также советы директоров «Металлоинвеста», «МегаФона» и «Удоканской меди», США включили его санкционный список два дня назад. До апреля прошлого года Стрешинский был гендиректором USM,

Иван Стрешинский (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Иван Стрешинский вышел из совета директоров холдинга Алишера Усманова USM, а также советов директоров входящих в него компаний. Об этом РБК сообщила пресс-служба USM.

«Иван Стрешинский вышел из состава советов директоров холдинговой компании «ЮэСэМ» (USM), а также компаний «Металлоинвест», «МегаФон» и «Удоканская медь», — сказали в пресс-службе.

12 апреля США ввели санкции против USM, «Металлоинвеста» и «МегаФона», а также в отношении компаний и людей, которые, как утверждает Вашингтон, связаны с бизнесменом, среди них был и Стрешинский.

В ноябре 2021 года Forbes сообщил, что Стрешинский получил от основного владельца холдинга USM Алишера Усманова еще 2% акций, из-за чего его доля в USM увеличилась до 5%. Это позволило Стрешинскому войти в список миллиардеров Forbes c оценкой состояния в $1,3 млрд (сейчас оно составляет $950 млн).

В апреле 2022 года Стрешинский покинул пост гендиректора USM, руководителем холдинга стал Еркожа Акылбек. В фееврале того года под санкции попал Алишер Усманов. Представитель USM сообщил, что назначение Акылбека на пост гендиректора никак не связано с санкциями и планировалось ранее.

