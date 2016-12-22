«Ренова» снизила долю в Уральском турбинном заводе

Группа компаний «Ренова» снизила долю в уставном капитале АО «Уральский турбинный завод» с 80 до 49%. Об этом свидетельствуют данные аналитической системы СПАРК.

По данным Росстата на март 2018 года, совладельцами предприятия являлись «Ренова» (80%), «Ренова-Холдинг Рус» (10%) и физические лица. Согласно информации от 30 июня 2018 года, доля «Реновы» снизилась до 49%, владельцем 15% завода стало ООО «Легаси Медиа», 16% — Евгений Белов, 20% — Михаил Лифшиц.

В середине августа стало известно, что «Ренова» снизила долю в энергокомпании «Хевел» с 51 до 46%.

«Ренова» и Виктор Вексельберг попали в опубликованный 6 апреля список санкций США. После этого бизнесмен стал снижать доли в зарубежных компаниях в рамках договоренности с миноритариями и менеджерами «Реновы».