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СМИ узнали о претензиях США к British American Tobacco из-за санкций

The Times не сообщила, с какой именно страной BAT сотрудничала в нарушение введенных США санкций и в чем именно состояло нарушение санкционного режима
BAT BTI $36,59 -2,92% Купить
Фото: Yuya Shino / Reuters

Стоимость акций British American Tobacco (BAT), одного из крупнейших в мире производителей табачных изделий, на Лондонской бирже упала более чем на 5% после того, как газета The Times сообщила, что компания стала фигурантом открытого в США уголовного расследования в связи с подозрением в нарушении ей режима санкций.

По данным издания, расследование ведут Министерство юстиции США и Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина. При этом The Times не сообщила, с какой именно страной BAT сотрудничала в нарушение введенных США санкций и в чем именно состояло нарушение санкционного режима.

В опубликованном ранее отчете BAT о работе в 2019 году отмечалось, что компания ведет деятельность в ряде стран, на которые распространяются те или иные санкции, при этом упоминались Иран и Куба.

«Операции в этих странах подвергают Группу риску значительных финансовых затрат и сбоев в операциях, которые может быть трудно или невозможно предсказать или избежать», — отмечалось в отчете.

В документе подчеркивалось также, что BAT сотрудничает с Минюстом США и OFAC, которые ведут расследование по подозрению в нарушении санкций. При этом компания признавала, что расследование может привести к тому, что на нее будет наложен значительного размера штраф. В отчете указывалось также на наличие рисков уголовного преследования сотрудников BAT в случае нарушения санкций, а также возможность возникновения необходимости уйти с некоторых рынков.

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Пресс-секретарь BAT Анна Викерстафф подтвердила Reuters, что компания сотрудничает с Минюстом США и OFAC, однако отказалась уточнить действительно ли речь идет об уголовном расследовании. «Поскольку расследования продолжаются, сейчас было бы неуместно давать дальнейшие комментарии», — отметила Викерстафф.

В России, в отношении которой США ввели санкции в 2014 году, BAT через ее дочерние компании принадлежат две табачные фабрики — «БАТ-СПб» в Санкт-Петербурге и «БАТ-СТФ» в Саратове. Также в структуру «Бритиш Американ Тобакко Россия» входит АО «Международные услуги по маркетингу табака» (АО «МУМТ»), которое занимается маркетингом и продажами. Портфель марок компании включает такие известные международные и российские марки, как Dunhill, Kent, Vogue, Pall Mall, Rothmans of London, Lucky Strike, Viceroy, «Ява Золотая», Alliance и «Ява». По данным компании, в 2019 году она контролировала 22,18% табачного рынка страны в натуральном выражении.

Автор: Евгений Калюков
Теги: BAT, British American Tobacco, санкции
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