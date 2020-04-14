СМИ узнали о претензиях США к British American Tobacco из-за санкций

The Times не сообщила, с какой именно страной BAT сотрудничала в нарушение введенных США санкций и в чем именно состояло нарушение санкционного режима

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Стоимость акций British American Tobacco (BAT), одного из крупнейших в мире производителей табачных изделий, на Лондонской бирже упала более чем на 5% после того, как газета The Times сообщила, что компания стала фигурантом открытого в США уголовного расследования в связи с подозрением в нарушении ей режима санкций.

По данным издания, расследование ведут Министерство юстиции США и Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина. При этом The Times не сообщила, с какой именно страной BAT сотрудничала в нарушение введенных США санкций и в чем именно состояло нарушение санкционного режима.

В опубликованном ранее отчете BAT о работе в 2019 году отмечалось, что компания ведет деятельность в ряде стран, на которые распространяются те или иные санкции, при этом упоминались Иран и Куба.

«Операции в этих странах подвергают Группу риску значительных финансовых затрат и сбоев в операциях, которые может быть трудно или невозможно предсказать или избежать», — отмечалось в отчете.

В документе подчеркивалось также, что BAT сотрудничает с Минюстом США и OFAC, которые ведут расследование по подозрению в нарушении санкций. При этом компания признавала, что расследование может привести к тому, что на нее будет наложен значительного размера штраф. В отчете указывалось также на наличие рисков уголовного преследования сотрудников BAT в случае нарушения санкций, а также возможность возникновения необходимости уйти с некоторых рынков.