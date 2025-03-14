«Русал» поэтапно купит 50% глиноземного завода в Индии

«Русал» договорился поэтапно выкупить до 50% индийского завода Pioneer Aluminium Industries Limited, перерабатывающего глинозем в штате Андхра-Прадеш. На первом этапе компания приобретет 26% доли за $243,75 млн

Фото: pioneeraluminium.com

«Русал», один из крупнейших в мире производителей алюминия, договорился о приобретении доли в индийском заводе Pioneer Aluminium Industries Limited, перерабатывающем глинозем в штате Андхра-Прадеш, говорится в сообщении компании на Гонконгской бирже. По соглашению, «дочка» «Русала» в три этапа выкупит до 50% акций предприятия у его текущих владельцев — Pioneer Group и KCap Group.

На первом этапе «Русал» приобретет 26% доли за $243,75 млн (с учетом корректировок по оборотному капиталу и долгу). Последующие сделки также будут проходить по пропорциональной оценке. Завод мощностью 1,5 млн т глинозема в год продолжит работать как совместное предприятие, а партнеры будут поставлять бокситы и получать глинозем пропорционально своей доле.

Стороны также подпишут соглашение, которое закрепит порядок управления предприятием.

Покупка «Русалом» доли в индийском глиноземном заводе является частью стратегии по обеспечению сырьевой безопасности компании, диверсификации источников поставок и восстановлению цепочек поставок сырья, сообщил РБК источник на рынке. Сделка направлена на защиту от рисков волатильности цен на глинозем, которая наблюдалась в 2024 году, и сокращение себестоимости производства первичного алюминия. Собеседник добавил, что покупка индийского завода должна помочь компании продержаться до момента запуска Ленинградского глиноземного завода.

Летом 2023 года «Русал» анонсировал строительство глиноземного завода в Ленобласти. Объем инвестиций в проект и развитие портовой инфраструктуры оценивался в 400 млрд руб.

В ноябре 2024-го на фоне двукратного роста цен на глинозем «Русал» объявил об оптимизации мощностей по производству алюминия: необходимость закупать более трети необходимого объема на мировых рынках по биржевым ценам оказывала серьезное давление на маржинальность производства; стоимость глинозема превысила 50% в себестоимости алюминия против обычного уровня 30–35%.

Это не первое решение «Русала» усилить свою сырьевую обеспеченность. Осенью 2023 года компания подписала соглашение о приобретении 30% акций китайской металлургической компании Hebei Wenfeng New Materials (HWNM, глиноземный завод Hebei Wenfeng годовой мощностью 4,8 млн т). В компании тогда поясняли, что сделка позволит «обеспечить доступ не только к стабильному источнику глинозема по более выгодным ценам, но и к лучшим в мире технологиям и практикам глиноземного производства и защиты экологии». Изначально сделка оценивалась в сумму $264 млн, но позднее была скорректирована до $316 млн.

В 2022 году «Русал» лишился поставок около 4 млн т глинозема в год из-за потери контроля над Николаевским глиноземным заводом на Украине, остановки поставок из Австралии и сокращения поставок с собственного завода Aughinish в Ирландии. Австралия ввела запрет на экспорт глинозема и бокситов (алюминиевая руда) в Россию в марте 2022 года. Тогда в «Русале» сообщили, что ограничение затронет 20% потребностей компании в этом сырье. В 2021 году Николаевский завод производил до 1,8 млн т глинозема, а ирландское предприятие — до 1,88 млн т сырья (23% от общего выпуска).

Проблемы с сырьем стали одним из рисков для продолжения работы предприятий «Русала» в России: из 8 млн т сырья, ежегодно потребляемого алюминиевыми заводами, более 5 млн т компания закупает за рубежом по ценам мировых рынков, указывал занимавший тогда пост главы Кузбасса Сергей Цивилев в своем обращении к российскому премьеру Михаилу Мишустину.

Согласно годовому отчету компании за 2023 год, в составе «Русала» глинозем производят заводы в Ирландии, Италии (временно законсервирован), на Ямайке и в Гвинее, а также в России (Пикалевский глиноземный завод, Ачинский и Бокситогорский глиноземные комбинаты, Уральский алюминиевый завод). Предприятия обеспечивают около 65% от общих потребностей группы в глиноземе. В 2024 году на долю компании приходилось около 4,7% мирового производства глинозема.

Что известно об индийском заводе

Pioneer Aluminium Industries Limited — индийская компания, основанная в 2007 году для переработки глинозема и производства алюминия. Контрольный пакет принадлежит Penna Group (68%), еще 26% — у Rescom Group (ОАЭ) через KCap Holdings.

Завод мощностью 1,5 млн т глинозема в год расположен в округе Анакапалли (штат Андхра-Прадеш). Сейчас предприятие проходит модернизацию, которая увеличит мощность до 2 млн т. Близость к портам Вишакхапатнам (75 км), Гангаварам (60 км) и Каканада (140 км) дает заводу логистическое преимущество при поставках на Ближний Восток и в Юго-Восточную Азию, говорится на сайте компании.