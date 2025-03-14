«Русал» почти втрое нарастил чистую прибыль в 2024 году

Чистая прибыль «Русала» в 2024 году превысила $800 млн. Несмотря на снижение продаж, компания нарастила выпуск алюминия. Аналитики прогнозируют дальнейший рост прибыли компании на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Чистая прибыль «Русала» (RUAL) в 2024 году выросла в 2,8 раза и составила $803 млн (против $282 млн ранее), скорректированная чистая прибыль достигла $983 млн против $73 млн годом ранее, следует из годового отчета компании. Скорректированная EBITDA увеличилась на 90%, до $1,494 млрд, а выручка за отчетный период выросла на 1%, до $12,08 млрд.

Несмотря на рост операционных показателей, чистый денежный поток от операционной деятельности сократился на 72,6%, до $483 млн, а оборотный капитал увеличился на 25,1%, до $4,59 млрд. Компания объясняет это освоением новых логистических цепочек, высокой стоимостью заимствований и инвестициями в расширение и модернизацию мощностей.

В феврале 2025 года ЕС одобрил 16-й пакет санкций, включающий дополнительные ограничения на импорт российского алюминия. Временная квота позволяет поставки 275 тыс. т до февраля 2026 года и 60 тыс. т до конца 2026 года. Из отчетности «Русала» следует, что эти ограничения не окажут существенного влияния на бизнес.

Производство алюминия по итогам 2024 года составило 3,99 млн т (+3,7%), однако продажи снизились на 7,1%, до 3,86 млн т. Выпуск глинозема увеличился на 25,3%, до 6,43 млн т, что связано с покупкой 30% доли в китайском Hebei Wenfeng New Materials Co. (HWNM). Добыча бокситов выросла на 18,8%, до 15,89 млн т, за счет расширения мощностей в Гвинее. В отчете уточняется, что оценка покупки доли в HWNM скорректирована до $316 млн против первоначальной оценки в $264 млн.

Оценка аналитиков

Рост чистой прибыли «Русала» в 2024 году во многом связан с неденежными статьями расходов, в том числе снижением себестоимости в результате увеличения запасов готовой продукции более чем на $600 млн, отмечает Ахмед Алиев, аналитик «БКС Мир инвестиций». Без учета этого разового эффекта прибыль компании была бы ниже, чем годом ранее.

При этом денежные расходы «Русала», по оценкам «БКС Мир инвестиций», выросли на 3% в годовом выражении, в основном из-за роста цен на сырье. В 2024 году стоимость глинозема достигала рекордных $700 за тонну. Однако с начала 2025 года глинозем подешевел на 40% от пиковых показателей, а алюминий подорожал на 6%. Эти тенденции позитивно сказываются на финансовом положении компании, отмечает эксперт.

Старший аналитик «Синары» Дмитрий Смолин также указывает на рост цен на алюминий и влияние неоперационных статей как на ключевые факторы улучшения финансовых показателей. В текущем году ожидается дальнейшее восстановление прибыли благодаря благоприятной рыночной конъюнктуре и отмене экспортных пошлин, несмотря на цены на глинозем.

В ежедневном обзоре «Синары» отмечается, что свободный денежный поток (FCF) «Русала» остается отрицательным из-за значительных капитальных затрат в $850 млн (+65% полугодие к полугодию). При этом чистый долг компании вырос всего на 1%, до $6,4 млрд, за счет высвобождения оборотного капитала на $219 млн. Отношение чистого долга к EBITDA снизилось до 4,3 против 7,4 годом ранее, а процентные расходы выросли на 17% в годовом выражении, до $494 млн.

С учетом текущих спотовых цен на алюминий ($2703 за тонну) и глинозем ($438 за тонну), а также отмены экспортных пошлин, аналитики «Синары» ожидают дальнейшего роста прибыли «Русала» в 2025 году. Дополнительными факторами поддержки могут стать возможное снижение ключевой ставки и уменьшение санкционных рисков.