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Бизнес ,  
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Крупные угольные компании утвердили отечественное ценообразование

Пять компаний утвердили отечественные принципы ценообразования на уголь
ФАС признала соответствие торгово-сбытовых политик пяти крупных угольных компаний антимонопольному законодательству. По состоянию на начало декабря 2023 года реализация угля через биржевые торги составила более 208 тыс. т.
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Пять крупных угольных компаний - СУЭК, «Стройсервис», «Кузбасская топливная компания», ТАЛТЭК и «Русский уголь» - утвердили принципы ценообразования на базе отечественных индикаторов, сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС). 

Ранее Биржевой комитет ФАС рекомендовал компаниям разработать и согласовать с ведомством торгово-сбытовые политики (ТСП). Изучив подготовленные компаниями документы, ведомство пришло к выводу, что те соответствуют антимонопольному законодательству. «Они предусматривают приоритет поставок на внутренний рынок и использование при ценообразовании на уголь российских индикаторов», говорится в сообщении ФАС.

ТСП будут размещены на сайтах компаний. Проекты документов остальных угольных компаний дорабатываются в соответствии с рекомендациями ФАС. Биржевой комитет ведомства рекомендовал компаниям проработать вопрос продажи угля через биржу на определенный месяц поставки, чтобы увеличить ликвидность и привлечь новых участников. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) углем торгуют 60 участников. За первое полугодие торгов в секции «Энергоносители» было реализовано 76,020 тыс. т угля марки Д на общую сумму 158,547 млн руб. По состоянию на 5 декабря 2023 года объем реализации угля через биржевые торги составил 208,32 тыс. т.

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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

10 февраля начались биржевые торги энергетическим углем на основе системы пересчета цены договора по фактическому качеству товара. Это новая модель, которая была создана специально для товаров, у которых меняются качественные характеристики. По правилам биржи, в момент отгрузки товара поставщик берет его пробы и направляет в независимую лабораторию, которая аккредитована на СПбМТСБ. На основе лабораторного сертификата происходит пересчет цены контракта в соответствии с формулой, которая указана в правилах торгов. Если качественные характеристики товара находятся в нормативном диапазоне, то биржевой договор исполняется по цене, которая была сформирована на торгах. Если качество топлива ниже нормативного, но в границах приемлемого диапазона, то тогда осуществляется дисконтирование цены. Если качество товара выходит за пределы приемлемого диапазона, то при расчете цены применяется понижающий коэффициент 0,5.

«Торговля углем на бирже окажет положительный эффект для отрасли, особенно в период тех вызовов, с которыми она сталкивается. В первую очередь, биржевой механизм обеспечит прозрачность ценообразования на уголь для потребителей, позволит сформировать рыночные индикаторы цен внутреннего рынка», — сказал в феврале глава Минэнерго Николай Шульгинов, отметив, что была запущена продажа энергетического угля марок Д (длиннопламенный  и ДГ (длиннопламенный газовый), но в дальнейшем перечень марок будет расширен. «Реализация угольной продукции через биржу обеспечит цифровизацию сделок, исключит возможность формирования угольными компаниями экономически необоснованных цен и снизит количество посредников», — говорил руководитель ФАС Максим Шаскольский. Ранее, в ноябре 2022 года ФАС и Минэнерго выпустили совместный приказ, который обязал доминирующие на рынке угольные компании продавать на бирже не менее 10% угля марок Д и ДГ.

Эксперимент по биржевой торговле энергетическим углем был запущен СПбМТСБ в декабре 2019 года, и в рамках «пилота» началась торговля самым распространенным углем — марки Д. Во время первых торгов было реализовано более 1,5 тыс. т. В мае 2021 года участники рынка смогли начать заключать сделки с 16 новыми «угольными» товарами на бирже, среди них: восемь марок длиннопламенного и восемь марок бурого угля. В сентябре 2021 года правительство утвердило Национальный план развития конкуренции на 2021-2025 годы, в котором кабмин рассчитывал к 2025 году продавать на внутренний рынок через биржевые торги не менее 10% от поставляемых внутри страны угля, газа и нефтехимической продукции.

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В июле 2023 года ФАС сообщила, что единственной компанией, которая достигла указанного показателя в мае и июне, стала ХК «СДС-Уголь». По подсчетам ведомства, за период с 9 января по 10 июля оптовые внебиржевые цены на уголь марки Д упали на 6,83%, до 3,245 тыс. руб. за т. к аналогичному периоду прошлого года.

Авторы
Теги
Компании
Георгий Смирнов
уголь ценообразование индикаторы рынка
СУЭК КУЗБАССКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ ТАЛТЭК РУССКИЙ УГОЛЬ СТРОЙСЕРВИС

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