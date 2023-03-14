«Коммерсантъ» узнал, что станет с сетью Papa John`s в России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 80,61 (+0,21) Инвестиции, 13 мар, 16:45 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,48) Инвестиции, 13 мар, 16:45
От Revlon до WhatsApp: 9 бизнесменов, которые открыли компании в кризис Pro, 08:45
Россия показала ООН переписку с ФРГ и Данией по взрывам на Nord Stream Политика, 08:40
Военная операция на Украине. Главное Политика, 08:38
Как посчитать свой кредитный рейтинг и рефинансировать займы РБК и банк Ренессанс, 08:38
Умер изменивший легкую атлетику прыгун в высоту Спорт, 08:33
«Коммерсантъ» узнал, что станет с сетью Papa John`s в России Бизнес, 08:23
Как понять, насколько загружен ребенок в школе Специальный проект, 08:11
Топ-10 материалов февраля
К чему приведет решение ЦБ запустить печатный станок и каково работать в Pornhub — в подборке РБК Pro
Подробнее
Группа ПИК заплатит ₽1 млрд за право застройки жильем промзоны в Москве Бизнес, 08:05
В Симферополе пожар на складе охватил площадь 1 тыс. кв. м Общество, 07:58
Мэр Донецка пообещал возвращение города к мирной жизни «до нового года» Политика, 07:56
«Костяшки домино падают»: повторится ли в США сценарий 2008 года Pro, 07:53
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 07:42
Бизнес запустит платформу для конфиденциальных международных расчетов Экономика, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:15
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Война санкций ,  
0 

«Коммерсантъ» узнал, что станет с сетью Papa John`s в России

«Коммерсантъ»: Papa John`s может продолжить работать в России, но под другим названием
Компания может продолжить работу в России отдельно от американского холдинга, обновив концепцию бренда, пишет издание. Однако разрыв Papa John`s с головной структурой может привести к снижению качества, предупредили эксперты
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Сеть пиццерий Papa John`s продолжит работу в России отдельно от американской Papa John`s International, сменив концепцию и бренд. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Из «СПАРК-Интерфакс» следует, что в конце 2022 года оператором сети стала российская компания «Комо» вместо структуры кипрской PJ Western «4 Папас».

В 2022 году, после начала военной операции на Украине и приостановки поддержки Papa John`s International бизнеса в России, «4 Папас» зарегистрировала новые домены — папинапицца.рф, суперпапа.рф и nashpapa.ru. Тогда в российском офисе сообщили изданию, что продолжают работу под международным брендом, а создание доменов объяснили «защитой от мошенников».

Источник «Коммерсанта» на ресторанном рынке сообщил, что с конца 2022 года международный офис и владелец мастер-франшизы в России не могли определить сценарий, по которому компания уйдет с рынка.

По его словам, бизнес не будет продан, а управлять сетью продолжит действующая команда во главе с Кристофером Уинном.

Прекращение отношений с головной компанией может привести к оптимизации и изменению стандартов, что грозит ростом жалоб потребителей, предупредила глава RestCon Елена Перепелица.

Читайте на РБК Pro
Комната депрессии: почему из-за беспорядка ухудшается самочувствие
Как россиянам получить юридическую помощь в ЕС в условиях санкций
«Он вам все провалит»: кого и почему опасно повышать — шесть типажей
Россияне снова начали тратить деньги. Но уже не в магазинах

Она отметила, что сегмент пиццерий чувствует себя лучше, чем классические кафе и рестораны в России. По данным Focus Technologies, трафик пиццерий в Москве в 2022 году вырос на 5%, а выручка — на 22% год к году. Такую динамику руководитель направления исследований и консалтинга компании Михаил Васильев объяснил демократичностью формата, что при ограниченных свободных средствах потребителей играет роль в их привлечении.

Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская отметила, что компании, которые работают в России через мастер-франшизы без прямого представительства бренда, оказались в лучшем положении. В качестве примера она привела Burger King, который продолжает бизнес в прежнем формате.

Для сети главной задачей является сохранить бренд в привычном для потребителя звучании, а для купивших франшизу на определенный город важно наличие доступа к системе обеспечения бизнеса, ИT-продукту, менеджменту и общей маркетинговой политике, отметила эксперт.

В июне 2022 года в России завершился процесс передачи прав на сеть ресторанов Pizza Hut в России местному бизнесу. Владелец сетей компания Yum! Brands передала локальному партнеру права собственности на рестораны в России, операционную систему и права на мастер-франшизу, включая сеть работающих по франшизе заведений. 

В заведениях Pizza Hut, права на которые были переданы, проходит ребрендинг — они не могут работать под прежними вывесками. В том же месяце Amrest продал франшизу Pizza Hut в России компании «Ной-М», которую основали топ-менеджеры «Ростик» (развивает сеть «IL Патио», T.G.I. Friday’s, «Планета суши»). Сделку оценивали в 300 млн руб.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Россия пиццерия франшиза
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Владелец KFC и Pizza Hut анонсировал ребрендинг в России
Бизнес
В России упали продажи Domino's Pizza
Бизнес
Ресторан Pizza Hut в Петербурге сменил название
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter