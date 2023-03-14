«Коммерсантъ»: Papa John`s может продолжить работать в России, но под другим названием

«Коммерсантъ» узнал, что станет с сетью Papa John`s в России

Компания может продолжить работу в России отдельно от американского холдинга, обновив концепцию бренда, пишет издание. Однако разрыв Papa John`s с головной структурой может привести к снижению качества, предупредили эксперты

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Сеть пиццерий Papa John`s продолжит работу в России отдельно от американской Papa John`s International, сменив концепцию и бренд. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Из «СПАРК-Интерфакс» следует, что в конце 2022 года оператором сети стала российская компания «Комо» вместо структуры кипрской PJ Western «4 Папас».

В 2022 году, после начала военной операции на Украине и приостановки поддержки Papa John`s International бизнеса в России, «4 Папас» зарегистрировала новые домены — папинапицца.рф, суперпапа.рф и nashpapa.ru. Тогда в российском офисе сообщили изданию, что продолжают работу под международным брендом, а создание доменов объяснили «защитой от мошенников».

Источник «Коммерсанта» на ресторанном рынке сообщил, что с конца 2022 года международный офис и владелец мастер-франшизы в России не могли определить сценарий, по которому компания уйдет с рынка.

По его словам, бизнес не будет продан, а управлять сетью продолжит действующая команда во главе с Кристофером Уинном.

Прекращение отношений с головной компанией может привести к оптимизации и изменению стандартов, что грозит ростом жалоб потребителей, предупредила глава RestCon Елена Перепелица.

Она отметила, что сегмент пиццерий чувствует себя лучше, чем классические кафе и рестораны в России. По данным Focus Technologies, трафик пиццерий в Москве в 2022 году вырос на 5%, а выручка — на 22% год к году. Такую динамику руководитель направления исследований и консалтинга компании Михаил Васильев объяснил демократичностью формата, что при ограниченных свободных средствах потребителей играет роль в их привлечении.

Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская отметила, что компании, которые работают в России через мастер-франшизы без прямого представительства бренда, оказались в лучшем положении. В качестве примера она привела Burger King, который продолжает бизнес в прежнем формате.

Для сети главной задачей является сохранить бренд в привычном для потребителя звучании, а для купивших франшизу на определенный город важно наличие доступа к системе обеспечения бизнеса, ИT-продукту, менеджменту и общей маркетинговой политике, отметила эксперт.

В июне 2022 года в России завершился процесс передачи прав на сеть ресторанов Pizza Hut в России местному бизнесу. Владелец сетей компания Yum! Brands передала локальному партнеру права собственности на рестораны в России, операционную систему и права на мастер-франшизу, включая сеть работающих по франшизе заведений.

В заведениях Pizza Hut, права на которые были переданы, проходит ребрендинг — они не могут работать под прежними вывесками. В том же месяце Amrest продал франшизу Pizza Hut в России компании «Ной-М», которую основали топ-менеджеры «Ростик» (развивает сеть «IL Патио», T.G.I. Friday’s, «Планета суши»). Сделку оценивали в 300 млн руб.