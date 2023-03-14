Группа ПИК заплатит ₽1 млрд за право застройки жильем промзоны в Москве

Дочерняя компания группы ПИК согласилась заплатить более 1 млрд руб. за право застроить 15 га на севере Москвы рядом с метро «Селигерская». Реализация потребует еще 35–50 млрд руб.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Компания «Прометейсити», входящая в группу ПИК, стала победителем торгов на право комплексного развития территории участка площадью 15 га в промзоне «Дегунино-Лихоборы» на севере Москвы. Это следует из протокола, размещенного в ГИС «Торги».

Согласно протоколу торгов, «Прометейсити» заплатит за право застройки участка 1,035 млрд руб., это на 20 млн руб. выше начальной стоимости лота. Другие участники торгов в документе не указаны.

В пресс-службе группы ПИК отказались от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу департамента городского имущества Москвы.

Комплексное развитие территории предполагает, что на ней могут находиться здания и участки, принадлежащие различным собственникам, а победитель аукциона получает право на застройку. При этом недвижимость, расположенная на этой территории, может быть выкуплена или изъята с компенсацией у текущих собственников.

Согласно конкурсной документации, инвестор сможет построить до 389 тыс. кв. м недвижимости без учета подземных помещений. В том числе в промзоне может появиться до 239 тыс. кв. м жилья, из которых 25,2 тыс. — для программы реновации и «иных городских нужд». Там также появится от 112,4 тыс. до 150 тыс. кв. м объектов общественно-деловой застройки — к ним относятся торговые центры, офисы и т.п.

Учитывая масштабность проекта, объем инвестиций в строительство может составить 35–40 млрд руб., оценивает директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин. Он напоминает, что победителю аукциона потребуется понести как временные, так и материальные затраты — на консолидацию прав на земельно-имущественные комплексы на этом участке.

Рывкин говорит, что у этой территории большой потенциал. «Она находится в окружении развитой инфраструктуры, ее отличает хорошая транспортная доступность, и что немаловажно, все это находится внутри «старой» Москвы, а жилая недвижимость в этих границах всегда пользуется спросом», — поясняет он.

Управляющий партнер Rusland SP Илья Шуравин полагает, что покупатель может попробовать увеличить разрешенную площадь застройки до 525 тыс. кв. м с пропорциональным увеличением доли города. Шуравин отмечает, что квартиры ПИК в соседних от территории застройки домах за последние 15 месяцев подорожали примерно на 10%. По его подсчетам, средняя цена продаж на этой территории будет при старте продаж начинаться от 225–230 тыс. руб. за 1 кв. м без отделки.

Группа ПИК — крупнейший застройщик жилья в России. Сейчас, по данным единой информационной системы строительства, группа строит 5,5 млн кв. м жилья, из которых более 3 млн кв. м в Москве. Основные акционеры группы — Сергей Гордеев (до осени 2022 года был также гендиректором компании) и банк ВТБ. Акции компании торгуются на Московской бирже.