НИПИГАЗ остановил работы по газоперерабатывающему заводу в Усть-Луге

Подрядчик НИПИГАЗ (входит в группу «Сибур») остановил работы по ЕРС-контракту газоперерабатывающего завода в Усть-Луге, говорится в сообщении компании.

С 2019 года «НИПИГАЗ» был генпроектировщиком интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа (СПГ) в районе Усть-Луги в Ленинградской области. В 2020 году оператор проекта «РусХимАльянс» дополнительно заключил с компанией ЕРС-контракт (проектирование, комплектация и строительство) на газоперерабатывающий завод (ГПЗ) мощностью 45 млрд куб. м в год и объекты общезаводского хозяйства, а также контракт на управление проектированием завода по сжижению природного газа. Этот контракт был расторгнут 12 марта.

«Заказчик не определился окончательно со схемой финансирования, что не позволило определить страновую принадлежность значительного количества единиц оборудования, включая ограничения по его локализации. Также существовали расхождения в оценке размера рисков в проекте на этапе реализации и их распределения между заказчиком и подрядчиком в рамках EPC-контракта. Эти факторы привели к решению заказчика о прекращении работы в рамках EPC-контракта», — объяснили в НИПИГАЗе. При этом компания останется генпроектировщиком всего комплекса по газопереработке и производству СПГ в Усть-Луге.

РБК направил запрос представителю «Сибура».