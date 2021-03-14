Правительство утвердило правила соглашений по господдержке в нефтехимии

Компании, использующие в качестве сырья сжиженный углеводородный газ и этан, получат обратный акциз с повышающим коэффициентом. Для этого им надо либо ввести новые мощности, либо гарантировать инвестиции

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Правительство утвердило правила заключения соглашений между Минэнерго и нефтехимическими предприятиями в рамках механизма обратного акциза на этан и сжиженный углеводородный газ (СУГ), говорится в сообщении кабмина.

Правила, а также формы необходимых документов, опубликованы на сайте правительства.

Акциз вводится с 2022 года. Компаниям, которые активно инвестируют в обновление и строительство нового производства, будет предоставляться двойной налоговый вычет по этану и СУГ — обратный акциз с повышающим коэффициентом 2.

Для получения обратного акциза компаниям необходимо вложить в обновление производства не менее 65 млрд руб. с 2022 по 2027 год. Обязательства компаний по инвестициям будут контролироваться в рамках заключенных с Минэнерго соглашений.