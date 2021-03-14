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Правительство утвердило правила соглашений по господдержке в нефтехимии

Компании, использующие в качестве сырья сжиженный углеводородный газ и этан, получат обратный акциз с повышающим коэффициентом. Для этого им надо либо ввести новые мощности, либо гарантировать инвестиции
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Правительство утвердило правила заключения соглашений между Минэнерго и нефтехимическими предприятиями в рамках механизма обратного акциза на этан и сжиженный углеводородный газ (СУГ), говорится в сообщении кабмина.

Правила, а также формы необходимых документов, опубликованы на сайте правительства.

Акциз вводится с 2022 года. Компаниям, которые активно инвестируют в обновление и строительство нового производства, будет предоставляться двойной налоговый вычет по этану и СУГ — обратный акциз с повышающим коэффициентом 2.

Для получения обратного акциза компаниям необходимо вложить в обновление производства не менее 65 млрд руб. с 2022 по 2027 год. Обязательства компаний по инвестициям будут контролироваться в рамках заключенных с Минэнерго соглашений.

Нефтехимические компании получат господдержку в размере более ₽90 млрд
Бизнес
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

«Учитывая, что законом предусмотрена ежегодная индексация ставки акциза (начиная с 2024 года до 2026 года включительно) для инвесторов, которые в рамках соглашений с Минэнерго обязались направить на модернизацию мощностей по переработке сжиженного углеводородного газа более 110 млрд руб., благодаря двойному налоговому вычету по акцизу компенсация затрат для них будет в большем объеме», — говорится в сообщении правительства.

Проект закона, утверждающего господдержку предприятий, которые используют в качестве сырья этан и СУГ, правительство одобрило и внесло в Госдуму в июле 2020 года. Компании получат обратный акциз в размере 9 тыс. руб. за 1 т этана, если с начала 2022 года введут мощности по переработке не менее 300 тыс. т этана в год или возьмут на себя обязательства инвестировать в новое производство не менее 65 млрд руб.

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Предприятия, которые используют в качестве сырья СУГ, получат акциз на сумму 4,5 тыс. за 1 т, если также запустят мощности по переработке не менее 300 тыс. т в год либо гарантируют инвестиции в размере не менее 110 млрд руб.

За три года с начала действия новых правил на переработчиков этана и сжиженного углеводородного газа может быть потрачено более 90 млрд руб. бюджетных денег, говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Президент Владимир Путин подписал закон 15 октября.

В начале декабря президент заявил, что у российской нефтехимической промышленности есть «огромный потенциал роста» на фоне падения спроса на нефть. «Наши производители способны не только обеспечить внутренние потребности в качественной продукции, но и занять более весомые позиции на глобальном рынке — для этого у нас есть все возможности», — отмечал тогда Путин.

Он поручил активнее продвигать эту продукцию в России и за рубежом, а также наращивать эффективность производства. «Для этого в отрасли должны быть реализованы масштабные проекты общим объемом инвестиций порядка 5 трлн руб.», — подчеркивал глава государства.

Автор
Мария Лисицына
нефтехимия господдержка акциз Минэнерго
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Нефтехимические компании получат господдержку в размере более ₽90 млрд
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