«Сибур» начал строительство газохимического завода стоимостью $11 млрд

«Сибур» приступил к строительству на Дальнем Востоке газохимического комплекса по производству полиэтилена и полипропилена. Его стоимость оценивается в $10–11 млрд. Частично профинансировать проект готова госкорпорация ВЭБ.РФ

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

«Сибур» запустил строительство одного из крупнейших в мире газохимических комплексов — Амурского ГХК стоимостью около $11 млрд, говорится в пресс-релизе компании. Ориентировочные сроки завершения строительства и пусконаладочных работ — 2024–2025 годы.

В торжественной церемонии по забивке первой сваи Амурского ГХК приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер, курирующий ТЭК, Юрий Борисов, министр финансов Антон Силуанов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Амурской области Василий Орлов и председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов.

Проект Амурского ГХК предполагает строительство комплекса по производству базовых полимеров общей мощностью 2,7 млн т в год — 2,3 млн т полиэтилена и 400 тыс. т. полипропилена из этана и сжиженного углеводородного газа (СУГ). Сырье будет поставляться «Газпромом» с Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в объеме 3,5 млн т в год.

Правительство с 2022 года планирует ввести на этан и СУГ обратный акциз, соответствующий законопроект в июле был внесен в Госдуму. Размер акциза на этан составит 9 тыс. руб. за 1 т, для СУГ — 4,5 тыс. руб. за 1 т с поэтапным увеличением до 7,5 тыс. руб. (в 2026 году). О компенсации акциза на сырье для реализации проекта Амурского ГХК просил «Сибур».