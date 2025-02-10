«Газпром» сообщил об уходе на пенсию двух топ-менеджеров
«Газпром» отправил на пенсию руководителя одного из департаментов Елену Касьян и заместителя руководителя аппарата правления Галину Тарасову. Об этом сообщает пресс-службы компании в телеграм-канале.
«Елена Касьян... освобождена от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию <...> Галина Тарасова... освобождена от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию», — говорится в сообщении.
Вместо Касьян на должность начальника департамента 715 назначили Александра Шагова. Как отмечает пресс-служба, он работает в «Газпроме» с 2010 года и ранее занимал пост заместителя начальника департамента 715.
На должность заместителя руководителя аппарата правления — начальника управления 127 вместо Тарасовой назначили Антона Мухина. Он служит в «Газпроме» с 2002 года и до переназначения работал в должности первого заместителя начальника управления 127.
В середине января в СМИ распространили письмо с предложением заместителя председателя правления «Газпрома» Елены Илюхиной в адрес главы компании Алексея Миллера о сокращениях в компании. Позже «Газпром» подтвердил его подлинность.
Речь шла о сокращении центрального аппарата компании почти вдвое, с 4100 до 2500 человек.
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