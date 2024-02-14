Путин разрешил сделки с акциями «Яндекс Банка»

Президент России Владимир Путин разрешил совершать сделки с акциями «Яндекс Банка», распоряжение размещено на официальном портале опубликования правовых актов.

«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями акционерного общества «Яндекс Банк», — говорится в документе.

Отмечается, что для совершения операций не требуются другие разрешительные документы.

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