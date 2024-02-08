Менеджеры «Яндекса» станут крупнейшими совладельцами компании
Менеджмент «Яндекса» получит 35% в ЗПИФ «Консорциум.Первый» через структуру FMP, в результате она станет крупнейшей среди пайщиков, следует из материалов IT-компании.
5 февраля «Яндекс» объявил о согласовании схемы реструктуризации бизнеса: нидерландская Yandex N.V. продаст российский бизнес за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании. Менеджмент «Яндекса» участвует в выкупе через компанию FMP. Новой головной компанией группы вместо Yandex N.V. станет зарегистрированная в Калининградской области международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс». Основным владельцем этого МКАО будет ЗПИФ «Консорциум.Первый».
Доли в ЗПИФ, как следует из материалов «Яндекса», будут распределены следующим образом:
- 35% — FMP-структура, созданная и принадлежащая менеджерам компании;
- 25% — «ИНФИНИТИ МЕНЕДЖМЕНТ», структура, полностью принадлежащая предпринимателю и основателю венчурного фонда LETA Capital, Александру Чачава;
- 15% — «АРГОНАВТ», структура, полностью принадлежащая группе ЛУКОЙЛ;
- 15% — «АЙТИ. РАЗВИТИЕ», структура, принадлежащая Павлу Прассу;
- 10% — «МЕРИДИАН-СЕРВИС», структура, принадлежащая Александру Рязанову.
Ни у одного из пайщиков не будет контролирующей доли, поскольку для участников ЗПИФ действуют ограничения, по которым они не могут передавать свою долю в компании внешним инвесторам как минимум в течение одного года.
По условиям сделки управление компанией и «право принятия ключевых решений» команда менеджеров будет осуществлять через новую структуру — Фонд менеджеров: она получит специальные права и право вето при принятии решений по особым вопросам на совете директоров и общем собрании акционеров. Фонд менеджеров сможет номинировать двух из десяти членов будущего совета директоров МКАО «Яндекс». Но, как рассказывали источники РБК, через четыре года фонд» трансформируется», и интересы менеджмента будут закреплены именно через FMP. Суть такой схемы — сохранить возможность представлять интересы сотрудников компании на акционерном уровне, отмечал собеседник РБК, фонд нужен для переходного периода, когда компания проходит трансформацию из «компании основателя» в «компанию менеджмента».
Планируется, что затем FMP будет владеть пакетом акций на фиксированную и неснижаемую сумму, в число акционеров войдет до 50 ключевых сотрудников «Яндекса» (сколько менеджеров сейчас участвовало в сделке, в компании не раскрывают). «Основное отличие нового формата от классической мотивационной программы — это возможность долгосрочно сохранять интересы сотрудников компании на акционерном уровне», — уточнял собеседник РБК. По его информации, в компании рассчитывают, что за четыре года будет выстроена система взаимодействия между акционерами и особые условия по управлению, которые сейчас закреплены за фондом, не потребуются.
Вопрос о продаже российского бизнеса будет рассмотрен, как сообщила Yandex N.V., на внеочередном собрании акционеров 7 марта. Для одобрения сделки нужно будет, чтобы «за» проголосовало простое большинство владельцев акций класса А (обладают одним голосом на каждую акцию) и акций класса B (по десять голосов).
Основная сделка по продаже российского бизнеса Yandex N.V. пройдет в два этапа. На первом будут проданы контрольный пакет акций «Яндекса» (около 68%) примерно за 230 млрд руб. и до 67,8 млн экономических акций Yandex N.V. Денежная часть будет выплачена в юанях. Завершение планируется в первой половине 2024-го. На втором этапе покупатель оплатит оставшуюся долю также деньгами и акциями Yandex N.V.
Артем Савиновский останется генеральным директором «Яндекса», компания также сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. Исключением станут зарубежные стартапы (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центр в Финляндии.
В Кремле ранее приветствовали договоренность о переходе российского бизнеса компании к консорциуму частных инвесторов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «Яндекс» «одним из национальных чемпионов в экономике в области высоких технологий» и отметил, что для России важно, чтобы компания продолжала свою работу в этой сфере.
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