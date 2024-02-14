Бывший завод Nissan в Петербурге вернулся в госсобственность

Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, который в 2023 году был передан АвтоВАЗу, вновь вернулся в собственность государства. По данным РБК, он будет оформлен в собственность госинститута.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге («Автозавод Санкт-Петербург»), которым с 2023 года владел АвтоВАЗ, «вернулся государству». Об этом на конференции аналитического агентства «Автостат» сообщил вице-президент по продажам и маркетингу автопроизводителя Дмитрий Костромин.

«Санкт-Петербург, который пришел к нам в конце 2022, в 2023 году, сейчас, насколько вы знаете, мы его обратно отдали государству. Теперь это самостоятельная единица заводская», — сообщил он.

По данным источника РБК, близкого к российскому производителю, завод вернулся в собственность государственного автомобильного и автомоторного института «НАМИ» (подведомственен Минпромторгу). НАМИ же 2022 году и выкупил завод у Nissan за символическую цену с опционом обратного выкупа в течение 6 лет, сообщал Минпромторг.

Три собеседника РБК на авторынке отмечают, что смена собственника завода необходима для ухода от санкционных рисков. АвтоВАЗ «с новым китайским партнером Chery готовит завод к перезапуску», говорит один из собеседников. Он отметил, что в дальнейшем завод или останется в госсобственности и на площадке организуют контрактную сборку для Chery, или же НАМИ передаст завод китайской стороне в оперативное управление.

РБК направил запрос в пресс-службу Минпромторга. Представители НАМИ, АвтоВАЗ и самого завода отказались от комментариев.

X-cross АвтоВАЗу актив (99% долей завода) перешел в феврале 2023 года. В июне на заводе началась сборка автомобилей под брендом LADA X-cross 5 (ребрендинговый китайский FAW Bestune T77). Запустить продажи производитель обещал к концу 2023 года, но это так и не состоялось. В начале 2024 года президент АвтоВАЗ Максим Соколов сообщил, что всего было собрано 170 автомобилей: «они разошлись по корпоративным клиентам, я парочку взял себе, передвигаюсь по Тольятти».

В конце января «Автозавод Санкт-Петербург» представил новый бренд будущих автомобилей, которые планируют собирать на площадке — XCITE. Отмечалось, что завод перезапустят «в сотрудничестве с международными партнерами». Теперь старт продаж намечен на весну 2024 года, отмечал представитель завода. Дмитрий Костромин на конференции «Автостата» в среду уточнил, что модель X-cross 5 «находится в дальнейшей проработке».