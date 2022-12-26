В VK назначили трех новых вице-президентов

Технический директор VK стал вице-президентом по технологиям и разработке

VK назначила трех новых вице-президентов, сообщили РБК в пресс-службе компании.

Александр Тоболь получил должность вице-президента по технологиям и разработке VK. Он продолжит руководить технической командой соцсети в должности технического директора, а также направлением единых технологий видеоплатформы «VK Видео», сервисов «VK Звонки» и «VK Клипы».

Тоболь присоединился к «ВКонтакте» разработчиком в 2012 году. С 2019 года он занимал должность технического директора компании. В 2020 году при его участии был запущен сервис коротких вертикальных видео «VK Клипы», а позже создана единая платформа видеотехнологий соцсети.

Рустам Хайбуллов стал вице-президентом по стратегическим проектам «ВКонтакте». Он будет курировать реализацию ключевых активностей социальной сети по цифровизации. Ранее Хайбуллов был директором департамента стратегических проектов.

Хайбуллов пришел в компанию из «Ростелекома», где руководил направлением по реализации ключевых интеграционных ИТ-проектов. Также он был директором по развитию бизнеса направления информационной безопасности в компании-интеграторе Inline Technologies, которая направлена на повышение эффективности деятельности предприятий.

Иван Мыздриков назначен вице-президентом по развитию почтовых сервисов и магазина приложений VK. Он продолжит руководить, в частности, проектами «Почта», «Облако» и Rustore, которые ранее курировал в качестве руководителя и директора бизнес-юнита Mail.ru.

Мыздриков работает в VK с 2011 года. Он занимал должность заместителя вице-президента по экосистеме и отвечал за взаимодействие продуктов внутри «ВКонтакте». До этого он руководил сервисами Mail.ru и занимал руководящие должности в крупных зарубежных компаниях.

Генеральным директором VK с декабря 2021 года является Владимир Кириенко, сын главы администрации президента Сергея Кириенко.