В VK назначили трех новых вице-президентов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
До -35% на подписку в подарок
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 72,62 (-0,42) Инвестиции, 20:36
Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 68,45 (-0,23) Инвестиции, 20:36
Кулеба заявил о желании Киева провести мирный саммит в ООН в феврале Политика, 22:49
Кадыров заявил о непростом годе и единстве «в борьбе с сатанизмом» Политика, 22:45
Горнолыжная Корея: длинные спуски, чимчильбан и вулканы РБК и НОТК, 22:42
В Энгельсе объяснили вторую за день сирену «повышением боевой готовности» Политика, 22:19
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:01
ЦСКА проиграл московскому «Динамо» в 1000-м матче в КХЛ Спорт, 21:52
Медведев опубликовал прогнозы на 2023 год с разделом Польши и распадом ЕС Политика, 21:50
Присоединяйтесь к Программе развития
Осваивайте востребованные навыки для карьерного роста с РБК Pro
Узнать подробнее
В VK назначили трех новых вице-президентов Бизнес, 21:45
Сколько можно сэкономить c электронным документооборотом РБК и Trivio, 21:39
Эрдоган сообщил об открытии нового месторождения газа в Черном море Экономика, 21:37
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:37
СК показал кадры из квартиры в Екатеринбурге, где мать убила троих детей Общество, 21:26
Эрдоган заявил о намерении Турции стать центром поставок энергоносителей Бизнес, 21:17
ФАС разрешила казахстанской компании выкупить московский ТЦ «Метрополис» Бизнес, 21:12
Бизнес ,  
0 

В VK назначили трех новых вице-президентов

Технический директор VK стал вице-президентом по технологиям и разработке

Александр Тоболь Рустам Хайбуллов Иван Мыздриков

VK назначила трех новых вице-президентов, сообщили РБК в пресс-службе компании. 

Александр Тоболь получил должность вице-президента по технологиям и разработке VK. Он продолжит руководить технической командой соцсети в должности технического директора, а также направлением единых технологий видеоплатформы «VK Видео», сервисов «VK Звонки» и «VK Клипы».

Тоболь присоединился к «ВКонтакте» разработчиком в 2012 году. С 2019 года он занимал должность технического директора компании. В 2020 году при его участии был запущен сервис коротких вертикальных видео «VK Клипы», а позже создана единая платформа видеотехнологий соцсети.

Рустам Хайбуллов стал вице-президентом по стратегическим проектам «ВКонтакте». Он будет курировать реализацию ключевых активностей социальной сети по цифровизации. Ранее Хайбуллов был директором департамента стратегических проектов.

Хайбуллов пришел в компанию из «Ростелекома», где руководил направлением по реализации ключевых интеграционных ИТ-проектов. Также он был директором по развитию бизнеса направления информационной безопасности в компании-интеграторе Inline Technologies, которая направлена на повышение эффективности деятельности предприятий.

Читайте на РБК Pro
Компания прячет сотрудника за статусом самозанятого: 10 сигналов для ФНС
Какие пять мифов выгодны следователям в уголовных процессах
Как справиться с главным признаком старения: 3 эффективных метода
Конец льготной ипотеки: что будет с акциями застройщиков

Иван Мыздриков назначен вице-президентом по развитию почтовых сервисов и магазина приложений VK. Он продолжит руководить, в частности, проектами «Почта», «Облако» и Rustore, которые ранее курировал в качестве руководителя и директора бизнес-юнита Mail.ru.

Мыздриков работает в VK с 2011 года. Он занимал должность заместителя вице-президента по экосистеме и отвечал за взаимодействие продуктов внутри «ВКонтакте». До этого он руководил сервисами Mail.ru и занимал руководящие должности в крупных зарубежных компаниях.

Генеральным директором VK с декабря 2021 года является Владимир Кириенко, сын главы администрации президента Сергея Кириенко.

Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Теги
VK руководство
Материалы по теме
VK откроет свою первую концертную площадку на месте бывшего Stadium Live
Технологии и медиа
Twitter запретил у себя «бесплатное продвижение» других соцсетей
Технологии и медиа
Аналитики назвали самые «матерные» дни в соцсетях
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter