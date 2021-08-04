В правительстве исключили введение налога на мясо в России

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В Минфине сообщили РБК, что не готовят поправок в законодательство, которые предусматривали бы введения налога на мясо. Ранее спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что «через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо».

«Введение налога на мясо в России не планируется. Минфин России не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство, этот вопрос в целом не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде», — заявили в ведомстве.

Песков позже уточнил свои слова, пояснив, что тема налога на мясо более актуальна для стран, которые являются экспортерами мяса: крупнейшим мировым производителем мяса является Китай, на втором месте — Бразилия.

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