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«Газпром» подал в суд на «Молдовагаз» из-за газовых долгов в $246 млн

«Газпром» подал иск к «Молдовагазу» в Международный арбитраж при Торгово-промышленной палате России о взыскании долга за газ в $246,4 млн, говорится в отчете компании за IV квартал 2019-го по РСБУ. Дата слушаний пока не определена
Фото: Денис Синяков / Reuters

«Газпром» обратился в Международный арбитраж при Торгово-промышленной палате России (ТПП) с иском о взыскании с «Молдовагаза» задолженности в $246,41 млн, говорится в его ежеквартальном отчете за IV квартал 2019 года по РСБУ. Обращение состоялось в декабре 2019 года, задолженность образовалась за газ, поставленный из России в 2017 году. По итогам 2019 года поставки «Газпрома» в Молдавию составили 2,89 млрд куб. м газа, что на 1,7% ниже, чем в 2018 году, указано в отчете.

РБК направил запрос в «Молдовагаз».

«Молдовагаз» продлил контракт с «Газпромом» на поставку в страну и транзит газа через ее территорию на год в конце 2019 года с сохранением изначальной цены. С января 2020 года цена на газ для Молдавии понизится до $173 за 1 тыс. куб. м газа за счет предусмотренной действующим контрактом формулы, говорил в ноябре 2019 года занимавший тогда должность вице-премьера по ТЭКу Дмитрий Козак. В начале 2019 года стоимость 1 тыс. куб. м газа составляла $235, в сентября молдавский президент Игорь Додон сообщил о достижении договоренностей о скидке на газ с октября 2019 года.

АО «Молдовагаз» образовано в 1999 году. Акционерами компании являются «Газпром» (50% акций), правительство Республики Молдова (35,33%), кабинет министров Приднестровья (13,44%) и миноритарные акционеры (1,23%).

Это уже не первый суд «Газпрома» с «Молдовагазом». В феврале 2019 года «Газпром» обратился в Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП России с иском в $329,55 млн о взыскании с «Молдовагаза» задолженности за природный газ, поставленный в 2016 году. 5 августа 2019 года этот суд вынес решение об удовлетворении исковых требований «Газпрома».

Основной размер долга за газ Молдавии перед «Газпромом» образовался за счет поставок непризнанным территориям Приднестровья в 2011–2019 годах из-за неплатежей потребителей этого региона. В отчете «Газпрома» отмечается, что с 2008 года цена на газ, поставляемый «Молдовагазу», устанавливается ежеквартально по формуле с учетом индексов изменения цен на корзину нефтепродуктов.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: «Газпром», «Молдовагаз», иск, поставки газа, задолженность
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