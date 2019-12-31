Молдавия продлила контракт с «Газпромом» на поставки газа

Молдавская компания «Молдовагаз» продлила контракт с «Газпромом», поставляющим природный газ в страну, на год с сохранением изначальной цены. Об этом сообщается на сайте правительства Молдавии.

В ходе совещания с премьер-министром страны Ионом Кику и министром экономики и инфраструктуры Анатолием Усатым глава «Молдовагаза» Вадим Чебан рассказал, что в 2020 году через измерительную станцию Гребиничи будет ежедневно поставляться 8 млн куб. м российского газа, а через пункт Алексеевка — 4 млн куб. м. Эти объемы могут быть увеличены.

Глава компании также представил «совершенно функциональный» альтернативный сценарий подачи природного топлива через реверс, который может быть реализован при необходимости.

Чебан заверил премьер-министра, что «Молдовагаз» оплачивает поставки газа на 100%.

Контракт о поставках газа между Молдавией и «Газпромом» был подписан в декабре 2006 года и истек в конце 2011 года. Договор ежегодно продлевался, пока Кишинев вел переговоры с Москвой о снижении закупочной цены. В конце 2016 года после избрания Игоря Додона молдавским президентом контракт был продлен до 31 декабря 2019 года.