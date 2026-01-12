Полиция сообщила, что на Кипре возобновили поиски экс-главы «Уралкалия»

Владислав Баумгертнер (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Поиски бывшего гендиректора ОАО «Уралкалий» Владислава Баумгертнера, пропавшего на Кипре, возобновлены, сообщили «РИА Новости» в полиции Лимасола.

Накануне местная полиция сообщила, что Баумгертнер пропал на Кипре 10 января. Началась поисковая операция с участием дронов и вертолетов, 12 января она была прервана из-за сильных дождей.

Местонахождение Баумгертнера неизвестно с 7 января — в тот день его видели около его дома в Лимасоле. Как писал Philenews, Баумгертнера последний раз видели покидающим свою резиденцию в Лимасоле. В районе Писсури на «крутом скалистом побережье» в последний раз был зафиксирован сигнал мобильного телефона бизнесмена.

Греческое издание Protothema также обратило внимание на то, что почти одновременно стало известно о смерти «высокопоставленного сотрудника» российского посольства на Кипре.

С 2003 по 2013 год бизнесмен занимал пост коммерческого, а затем генерального директора «Уралкалия». В августе 2013 года он по обвинению в злоупотреблении полномочиями был арестован в Белоруссии. Белорусские власти обвинили Баумгертнера в том, что он в составе преступной группы занижал реальные цены на продаваемый калий и переводил разницу подконтрольным компаниям. Размер ущерба оценивался в $100 млн.

Через несколько месяцев, после объявления о сделке по продаже «Уралкалия», Баумгертнера передали России, ранее там было возбуждено дело по ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК РФ (организация преступления, злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). В 2015-м оно было прекращено.

Позднее Баумгертнер возобновил карьеру топ-менеджера, возглавив компанию Global Ports (по март 2017 года).