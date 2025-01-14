Для покрытия энергодефицита на Юге используют розничную генерацию

Для того чтобы летом 2025-го избежать повторения дефицита и веерного отключения энергоснабжения в российских южных регионах, потребуется привлечение розничной генерации в пиковые часы

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Прохождение нагрузок в Объединенной энергетической системе (ОЭС) Юга этим летом потребует привлечения розничной генерации в пиковые часы, сообщил журналистам председатель правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (СО) Федор Опадчий, передает корреспондент РБК. ОЭС Юга располагается на территории 19 российских субъектов, в ее состав входят 17 региональных энергетических систем.

Летом 2024 года российские южные регионы неоднократно сталкивались с отключением энергоснабжения: на фоне многодневной жары энергосистема была перегружена, что приводило к выводу из строя оборудования на электростанциях. Аномальная жара также вызвала сбой в работе Ростовской АЭС, что привело к отключению около 2,5 млн человек от электричества в южных регионах России и на Северном Кавказе.

«Есть ряд решений, которые еще нам нужно принять, я уверен, что мы до лета должны успеть. Это, в том числе, привлечение розничной генерации с возможностью задействовать ее в пиковые часы [нагрузки]», — сказал он.

Розничная генерация включает электростанции мощностью не более 25 МВт, которые, как правило, строят сами потребители электроэнергии — частные домохозяйства или компании. Также, как уточнил Опадчий, пересмотрен график ремонтов энергетического оборудования — работы будут сдвинуты с периода максимальных нагрузок.

Через год, в 2026 году, должны быть реализованы планы по быстровозводимой генерации в объеме до 500 МВт, которые ранее поддержала правкомиссия по развитию электроэнергетики, добавил он. «Есть решение по быстровозводимой генерации — к лету мы не успеем, но к следующему лету эти решения должны быть реализованы. В этом смысле ситуация напряженная, но перечень мероприятий определен, они реализуются», — сказал председатель СО ЕЭС.

Для покрытия прогнозируемого дефицита электроэнергии и мощности в ОЭС Юга запланировано строительство новых генерирующих объектов общей установленной мощностью не менее 1,9 ГВт. Этот объем включает до 500 МВт быстровозводимой генерации со сроками реализации в 2025–2026 годах, а также расширение к 2030 году Ударной ТЭС на 340 МВт, Сочинской ТЭС — на 480 МВт и строительство новой ТЭС «Кубанская» на 470 МВт.