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Правительство Британии выложило в TikTok ролик с неприличной песней

В Британии партия лейбористов выложила в аккаунте правительства в TikTok видео с рекламой реформ, которое сопровождалось песней, призывающей «давать наркотики девушкам». Об этом пишет Telegraph.

34-секундный клип со сгенерированными искусственным интеллектом (ИИ) человекоподобными животными называется «План Лейбористов изменить Британию (как животные)». Он должен был прорекламировать реформы правящей партии, в частности, в сфере здравоохранения, недвижимости.

Видеоряд сопровождала песня на португальском языке с неприличным текстом, и за публикацию этого ролика лейбористов раскритиковали. Так, депутат-консерватор от Ратленда и Стэмфорда Алисия Кернс назвала сгенерированный ИИ клип «отчаянной попыткой выглядеть круто в приложении, которое используется против народа Великобритании».

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Фото:Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Дни государственных коммуникаций от Лейбористской партии, похоже, ушли в прошлое», — сказала она.

Лейбористы объяснили, что пост был адаптацией вирусного тренда и содержал смесь из разных музыкальных треков. Политики извинились за песню и удалили ее.

Инцидент с видеороликом произошел на фоне призывов к расследованию сексуальных преступлений против молодых девушек и несовершеннолетних в английских городах с конца 80-х годов XX века и до середины 10-х годов текущего столетия.

В частности, американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети Х, что премьер-министра Соединенного Королевства Кир Стармер должен подать в отставку и предстать перед судом. Маск считает, что премьер является соучастником сексуальных преступлений против несовершеннолетних девочек на севере Англии.

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TikTok Лейбористы Великобритания наркотики
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