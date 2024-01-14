«Дочка» АФК «Система» построит курорт с пятизвездочным отелем на Каспии

Cosmos Hotel Group, управляющая отельными активами АФК «Система», примет участие в создании нового курорта на Каспийском море. Группа построит в Дербенте отели 5 и 4 звезды, а также думает об участии в проекте «Новая Анапа»

Дербент (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Один из крупнейших в России гостиничных операторов Cosmos Hotel Group (входит в АФК «Система») построит курорт с отелями на берегу Каспийского моря в Дагестане. Об этом заявил в интервью РБК президент Cosmos Hotel Group Александр Биба.

У Cosmos Hotel Group, по словам Бибы, уже есть несколько земельных участков площадью около 20 га на береговой линии в Дербенте.Там планируется построить курорт с отелями категории 5 и 4 звезды.

Объем инвестиций группа пока изучает. Но если один номер обойдется как минимум в 10 млн руб., то на строительство может уйти не менее 5 млрд руб. в зависимости от категории звездности, оценивает Биба. Проект реализуется совместно с корпорацией «Кавказ.рф», которая будет заниматься строительством инфраструктуры. Точные сроки начала строительства пока неизвестны, но раньше 2025 года на земельный участок никто не выйдет, предполагает Биба.

В сентябре 2022 года президент Владимир Путин поручил построить на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях круглогодичные морские курорты, а также курорт на Байкале. К 2030 году новые морские курорты, как ожидается, должны будут принимать 10 млн отдыхающих в год.

Курорт на Каспийском побережье, который будет прилегать к пляжной линии вдоль городов Махачкалы, Дербента, Каспийска и Избербаша, может привлечь более 75 млрд руб. бюджетных и внебюджетных инвестиций, сообщали в сентябре в пресс-службе института развития «Кавказ.РФ». Планируется, что к 2030 году на курорте появится 13 тыс. мест для размещения туристов, а его гостями станут около 450 тыс. туристов в год. Среди потенциальных резидентов и инвесторов проекта в пресс-службе главы Дагестана называли компании Azimut Hotels и Cosmos Hotel Group.

Кроме того, Cosmos Hotel Group рассматривает и возможность участия в строительстве и другого крупного всесезонного курорта «Новая Анапа» на берегу Черного моря. Всего там планируется построить более 100 гостиниц с фондом 15–25 тыс. номеров, говорил глава корпорации «Туризм.рф» Сергей Суханов. Объем инвестиций в курорт с 17-километровым песчаным пляжем оценивается свыше 350 млрд руб. «Сочинский кластер уже достаточно развит и насыщен, но еще есть возможность развиваться в Анапе, Геленджике, Туапсинском районе. По проекту «Новая Анапа» решение пока не принято — изучаем его возможности», — отвечает глава Cosmos Hotel Group на вопрос об этом курорте.

В самом Сочи Cosmos Hotel Group наращивает свое присутствие: на курорте работает два ее отеля и в начале следующего года в Адлере откроется третий в управлении. Кроме этого, Cosmos подписала еще два отеля на управление. «В Сочи у нас будет шесть отелей на 1 тыс. номеров и мы на этом не остановимся. Мы один из лидеров этого региона», — заявил Биба. Также компании интересно направление Красной поляны в горнолыжном кластере.Большой спрос на пятизвездочные отели есть на Алтае и в Подмосковье — Cosmos Hotel Group видит в этом направление для развития. «У нас сейчас идет проектирование объекта на Байкале, в частности в Бурятии. Он добавится в коллекцию наших премиальных курортов. В ближайшее время мы анонсируем еще несколько курортов премиального уровня», — сказал Биба. На Байкале компания, по его словам, строит уединенный бальнеологический и спа-курорт с центром восточной медицины, тематическим рестораном и центром водных видов спорта.