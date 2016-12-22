Apple потратит $1 млрд на обустройство нового кампуса в Техасе

Кампус построят в столице Техаса, городе Остин, где на Apple уже работает больше людей, чем в любом другом месте, кроме Купертино. В перспективе Apple планирует стать крупнейшим частным работодателем Остина

Фото: Алиса Юлдибаева / EPA / ТАСС

Компания Apple объявила о планах строительства нового кампуса в столице штата Техас, общая стоимость проекта оценивается в $1 млрд. В Остине на Apple уже сейчас работают 6,2 тыс. человек (больше сотрудников у компании только в калифорнийском Купертино, где расположена штаб-квартира Apple), в новом кампусе будут размещены еще 15 тыс. человек, что сделает Apple крупнейшим частным работодателем города.

​В сообщении Apple отмечается, что в новом кампусе будут размещены подразделения, ведущие исследовательские и опытно-конструкторские работы в интересах компании, а также сотрудники, отвечающие за решение финансовых вопросов и обеспечение продаж и техподдержки клиентов. Общая площадь кампуса, который разместится ​примерно в миле от ныне используемых Apple объектов, составит почти 550 тыс. кв. м. Компания обещает на 100% обеспечить его энергией из возобновляемых источников.

​В ближайшие пять лет Apple планирует вложить $10 млрд (в том числе $4,5 до конца 2019 года) в строительство и расширение своих дата-центров в Айове, Аризоне, Неваде и Северной Каролине, а также других объектов в Сиэтле, Сан-Диего и Калвер-Сити.

В каждом из этих городов Apple планирует иметь более чем 1 тыс. сотрудников, сотни новых рабочих мест должны быть созданы в Питтсбурге, Нью-Йорке, Бостоне и Портленде. С начала 2018 года Apple наняла на работу около 6 тыс. человек, общая численность персонала компании в настоящее время превышает 90 тыс. человек, а к 2023 году ее планируется увеличить еще на 20 тыс.

В начале ноября 2018 года Apple отчиталась о рекордной выручке и прибыли по итогам четвертого финансового квартала, завершившегося 29 сентября. Доход компании за три месяца составил $62,9 млрд. Это, как подчеркнули в Apple, на 20% больше по сравнению с показателями 2017 года. В корпорации, как уточняется в пресс-релизе, уже сделали прогнозы на первый квартал следующего года. Согласно им, в первые месяцы 2019 года Apple ожидает дохода на уровне от $89 млрд до $93 млрд.