ФАС уличила «Юлмарт» и «Эльдорадо» в росте цен на цифровые ТВ-приставки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила ряд продавцов цифровых ТВ-приставок в необоснованном росте цен на них. Сообщение размещено на сайте ФАС.
Ведомство обнаружило признаки установления «монопольно высокой цены» в действиях ООО «ДНС РИТЕЙЛ», ООО «МВМ», ООО «ЭЛЬДОРАДО», НАО «ЮЛМАРТ», говорится в сообщении. Против них завели дело о нарушении антимонопольного законодательства (нарушения п.1 ч.1 чт. 10 Закона о защите конкуренции). РБК обратился к этим сетям с просьбой прокомментировать претензии ФАС.
Согласно данным базы СПАРК, на ООО «ДНС РИТЕЙЛ» зарегистрирован интернет-магазин сети DNS, а на ООО «МВМ» — сайт сети магазинов «М.Видео».
Особый интерес к ценам на цифровые ТВ-приставки ведомство проявило из-за начала поэтапного перехода телевещания в России на цифровой формат. 6 декабря аналоговое вещание было отключено в Тверской области, этот процесс продолжится после Нового года в других регионах.
С июня по декабрь контролирующее ведомство вело мониторинг цен на всей территории России, отслеживая, кто из продавцов повышал цены необоснованно.
«Анализ цен также показал, что в тверских сетевых магазинах выявлен рост цен с июня по декабрь 2018 года на отдельные модели ТВ-приставок. В низком ценовом сегменте увеличение цен составляет от 30 до 100%. В сегменте свыше 1 тыс. руб. увеличение составляет от 5 до 83,9%», — говорится в сообщении ФАС. Мониторинг также выявил снижение цен «на отдельные ТВ-приставки».
Одновременно ФАС обнаружила, что в целом ассортимент моделей ТВ-приставок расширяется, а вот приставок стоимостью до 1 тыс. руб. становится меньше.
Представитель группы «М.Видео — Эльдорадо» Валерия Андреева сообщила РБК, что компания документы от ФАС не получала. По ее словам, как только появилась официальная информация о планах и графике перехода на цифровое ТВ-вещание, «М.Видео» и «Эльдорадо» провели специальные закупки бюджетного ассортимента приставок. Популярные модели приставок по промо-цене около 990 руб. доступны во всех магазинах сети, говорит она, компания гарантирует их наличие в магазинах или в онлайне в течение всего периода перехода на цифровой формат вещания. С лета «М.Видео» и «Эльдорадо» также снизили цены на ряд моделей на 20–30%, добавила она.
С запуском сети цифрового вещания граждане России должны бесплатно получить набор из 20 телеканалов, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. Поэтапное отключение «аналога» приведет к дополнительным расходам федерального бюджета.