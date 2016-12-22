Абрамович с партнерами заинтересовались вложениями в ВСМ Москва — Казань

Evraz Романа Абрамовича и ТМХ Андрея Бокарева обсуждают участие в финансировании высокоскоростной магистрали Москва — Казань стоимостью 1,7 трлн руб. Но власти еще не определились с необходимостью реализации этого проекта

Роман Абрамович и Андрей Бокарев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Инвесторы высоких скоростей

Компании Evraz Романа Абрамовича и его партнеров, «Кузбассразрезуголь» и «Трансмашхолдинг» Андрея Бокарева, а также группа «Синара» Дмитрия Пумпянского обсуждают возможное участие в финансировании проекта по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) от Москвы до Казани. Об этом РБК сообщили два источника, близких к рабочей группе по содействию реализации новых инвестпроектов, созданной при Минфине по инициативе помощника президента Андрея Белоусова.

«Синара»​ и «Трансмашхолдинг», которые уже несколько лет заявляют о планах подключиться к ВСМ как концессионеры либо поставщики локомотивов, теперь вместе с Evraz и «Кузбассразрезуглем» подали предварительные заявки и ждут от государства окончательного решения о размере, сроках и порядке софинансирования этого проекта, рассказали собеседники РБК.

Представители РЖД и Evraz отказались от комментариев. В пресс-службах «Кузбассразрезугля» и «Трансмашхолдинга», а также «Синары» не ответили на запрос РБК.

ВСМ Москва — Казань (первый участок должен пройти по маршруту Железнодорожный — Гороховец с дальнейшим продолжением до Нижнего Новгорода и Казани) — давний проект РЖД, летом 2018 года его включили в список приоритетных проектов Минэкономразвития, реализация которых должна начаться до 2024 года. Но проблема с финансированием до сих пор не решена. РЖД оценивали стоимость ВСМ Москва — Казань в 1,695 трлн руб., следует из презентации компании, имеющейся в распоряжении РБК. Из этой суммы государство должно вложить 700 млрд руб. Те же цифры называл на Петербургском экономическом форуме в мае 2018 года первый замглавы РЖД Александр Мишарин, который курирует вопросы ВСМ. Заявлялось о планах привлечь средства в коммерческих банках, у стратегического иностранного партнера (в том числе у китайцев), выпустив инфраструктурные облигации, говорится в презентации. Но до сих пор ни одно обязывающее соглашение с инвесторами не подписано.

В конце ноября 2018 года на совещании у президента Владимира Путина Белоусов заявил об «очень большом интересе» бизнеса к проекту «Москва — Казань». Он также отметил, что этот проект является наиболее готовым к юридическому оформлению. Однако в презентации от 21 ноября, подготовленной рабочей группой при Минфине накануне совещания у Путина, ВСМ не значится среди основных проектов.

Зачем бизнесу высокоскоростные магистрали

Все четыре компании, которые подали заявки на участие в этом проекте, уже работают с РЖД. Группа «Синара» и «Трансмашхолдинг» пост​авляют компании подвижной состав, Evraz — крупнейший поставщик рельсов в России, а «Кузбассразрезуголь» — один из крупнейших грузоотправителей РЖД.

Об интересе «Трансмашхолдинга» и «Синары» к строительству дороги сообщалось еще в 2014 году. Обе компании в составе консорциумов собирались стать концессионерами строительства нескольких участков ВСМ, сообщали «Ведомости». В 2016 году тогдашний президент Siemens в России Дитрих Меллер отмечал, что немецкая компания и «Синара» готовы к трехстороннему сотрудничеству с китайскими компаниями и предлагают подвижной состав, а также заинтересованы в автоматике, сигнализации, энергоснабжении ВСМ. О том, что группа «Синара» совместно с китайской компанией займется подготовкой поездов для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань, сообщал также ТАСС.

«И локомотивы, и рельсы им, конечно, было бы крайне выгодно поставлять, поэтому они и готовы рассматривать инвестиции в проект», — отмечает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. ВСМ уже несколько раз переносили, и есть большие сомнения в реалистичности проекта, но главное, что бизнес продемонстрировал властям готовность участвовать в госпроектах, а будет он реализован или нет, это отдельная история, заключает эксперт.

В целесообразности строительства участка ВСМ из Москвы до Нижнего Новгорода сомневался даже Владимир Путин, сообщали в начале ноября «Ведомости». Издание указывало, что в плане развития магистральной инфраструктуры уже есть три проекта сообщения с Нижним Новгородом: помимо ВСМ это реконструкция автотрассы M7, а также строительство платной дороги, которая станет частью транспортного коридора Европа — Западный Китай.

Президент тогда поручил еще раз оценить экономику и обоснованность ВСМ. 8 декабря министр транспорта Евгений Дитрих сообщил журналистам, что Минтранс планирует в ближайшее время обсудить на совещании в правительстве итоги дополнительного анализа эффективности этого проекта.

Работа над привлечением бизнеса в госпроекты началась с августовского письма Белоусова с предложением изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов. Эти деньги нужны на выполнение майского указа Путина, писал он. Но бизнесу удалось заручиться поддержкой первого вице-премьера Антона Силуанова, который перевел дискуссию об изъятиях в обсуждение условий, на которых будут привлекаться частные деньги в госпроекты. Обсуждаемые сейчас меры господдержки обещают бизнесу неизменность налоговых и неналоговых условий, а также налоговые возвраты.​