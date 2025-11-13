 Перейти к основному контенту
Австралийский миллиардер рассказал о трех целях после увольнения

Основатель Atlassian Фаркуар решил бросить работу и заняться триатлоном
Миллиардер Скотт Фаркуар, уволившийся год назад с поста генерального директора Atlassian, заявил, что начал участвовать в беговых и веломарафонах, а также больше времени проводить с детьми
Скотт Фаркуар
Скотт Фаркуар (Фото: Phillip Faraone / Getty Images)

Австралийский миллиардер Скотт Фаркуар рассказал, что поставил перед собой три цели после ухода из бизнеса, среди которых больше времени проводить с детьми и заниматься спортом. В прошлом году 45-летний бизнесмен оставил пост главы основанной им компании-разработчика программного обеспечения Atlassian Corp.

«На первый год я поставил себе три цели: привести себя в форму, проводить время с детьми и активно путешествовать», — рассказал Фаркуар на конференции Forbes в Сиднее (цитата по Bloomberg).

Фаркуар отметил, что ему не хватает некоторых аспектов жизни руководителя, таких как совместная работа в команде ради достижения общей цели. вместе с тем он рад оставить позади напряженный темп управления глобальной компанией и ранние подъемы на работу.

За последний год, уточнил миллиардер, он побывал на Шри-Ланке с семьей, в Патагонии с женой и на фестивале в Великобритании с друзьями. Кроме того, он принял участие в триатлоне Ironman — соревновании на выносливость, включающем заплыв на 3,8 км, участвовал в велогонке на 180 км и пробежал 42-километровый марафон. 

По данным индекса миллиардеров Bloomberg, личное состояние Фаркуара за счет продажи акций Atlassian, составляет $10,5 млрд, он на 319-й строчке богатейших людей мира. После его увольнения компанию возглавил соучредитель Майк Кэннон-Брукс. Они были знакомы со студенчества и вместе основали предприятие в 2002 году, взяв в долг несколько тысяч долларов по кредитной карте. Дебютное публичное размещение акций Atlassian в Нью-Йорке в 2015 году принесло компании более $4 млрд. Сейчас ее стоимость составляет $41 млрд.

Россия догнала Великобританию по числу долларовых миллиардеров
Бизнес
Фото:Martinez Studio / Shutterstock

Фаркуар остается директором Atlassian и председателем Технического совета Австралии. Миллиардер и его жена также основали фонд инвестиций в технологии и инфраструктуру Skip Capital. Фаркуар признался, что использует искусственный интеллект в каждом аспекте своей жизни, вплоть до выбора музыки.

Atlassian — одна из крупнейших компаний в сфере разработки ПО для управления проектами, командной работы и отслеживания ошибок. К ее продуктам относятся такие популярные сервисы, как Jira, Confluence и Trello. В начале марта 2022 года компания перестала продавать новые лицензии в России и Белоруссии, а также остановила работу действующих государственных лицензий. В ответ Россия внесла Фаркуара и Кэннона-Брукса в список санкций.

Валерия Доброва
Австралия бизнесмен миллиардеры

