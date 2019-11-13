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Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян
У россиян нарастает беспокойство о состоянии экономики — они переживают об этом столько же, сколько о здоровье и ценах на продукты. При этом потребители чувствуют себя увереннее: 24% считают, что пришло время тратить деньги
Фото: EPA / ТАСС

Уверенность российских потребителей в третьем квартале 2019 года достигла максимума впервые за последние четыре года, свидетельствуют имеющиеся у РБК результаты глобального исследования потребительского доверия The Conference Board и Nielsen (в онлайн-опросе участвуют более 32 тыс. респондентов из 64 стран мира).

В июле—сентябре 2019 года индекс потребительского доверия в России вырос на 4 пункта по сравнению с предыдущим кварталом и составил 73 пункта, указано в исследовании. Последний раз значение индекса было выше только в четвертом квартале 2015 года — тогда он составил 74 пункта.

Индекс растет третий квартал подряд, замедление инфляции и заявления о росте располагаемых доходов привели к тому, что потребительские настроения улучшились по всем показателям, из которых складывается индекс, объясняет директор по аналитике и консалтингу «Nielsen Россия» Марина Волкова. Во-первых, выросло число тех, кто с оптимизмом оценивает перспективы на рынке труда — до 24% респондентов (на 4 п.п. по сравнению со вторым кварталом 2019 года). Во-вторых, больше россиян стали считать, что сейчас подходящее время тратить деньги (24%, рост также на 4 п.п.). Наконец, увеличилось число тех, кто ожидает «хороших» или «отличных» финансовых перспектив в ближайшие полгода — на 1 п.п., до 34%.

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Улучшение уверенности потребителей не означает начала новой тенденции, когда экономика будет расти за счет потребительского спроса, потому что фундаментальных изменений в плане устойчивого роста зарплат и доходов потребителей пока нет, осторожен в выводах главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. По данным The Conference Board и Nielsen, число россиян, которые уверены, что страна находится в рецессии, увеличилось: в третьем квартале об этом сказали 79% респондентов, тогда как во втором так думали только 77%.

Настроения, связанные с состоянием экономики, ухудшились, констатируют аналитики: в третьем квартале 23% опрошенных заявили, что для них состояние экономики — причина беспокойства (на 5 п.п. больше, чем во втором квартале). Если в апреле—июне россияне больше всего переживали о здоровье (29%), то сейчас о состоянии здоровья беспокоились меньше — 23%. Такая же ситуация, когда экономика и здоровье беспокоили людей одинаково сильно, была и в третьем квартале 2018 года.

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Рост цен на еду стал беспокоить россиян в июле—сентябре 2019 года меньше, чем в предыдущем квартале, хотя причиной тревоги его назвали большинство — 25% респондентов (во втором квартале — 27%). Среди других поводов для беспокойства — увеличение тарифов на электроэнергию и газ (24%). Также каждый десятый россиянин переживает из-за нарушения баланса работы и личной жизни.

На что россияне готовы тратить свободные деньги и что говорят о настроениях потребителей крупнейшие российские ретейлеры и рекламные холдинги — читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Елена Сухорукова
Теги: индекс потребительского доверия, исследование, Nielsen
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