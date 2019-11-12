ВЦИОМ назвал главные страхи россиян

Больше всего жителей России беспокоят социальная несправедливость, снижение доходов и возможность лишиться бесплатной медпомощи. Меньше всего граждане боятся международных конфликтов, потери работы и роста преступности

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.

Опрос проводился 31 октября, в нем приняли участие 1,8 тыс. россиян старше 18 лет. У респондентов спрашивали, как они оценивают вероятность появления тех или иных проблем в их жизни.

В тройку основных страхов россиян вошли:

Тревога о росте или возможном росте социальной несправедливости — 68% всех опрошенных. По сравнению с январем их стало меньше на 4%. Чаще всего этот страх испытывали респонденты в возрасте 35-44 лет (69%), 45-50 лет (72%) и старше 60 лет (71%).

Риск возможного снижения дохода — 63%. Доля таких респондентов сократилась на 5%. Этот страх преобладает среди россиян 45-79 лет (71%).

Отказ или возможность отказа в бесплатной медицинской помощи — 58%. В январе такой страх испытывали на 3% россиян меньше.

Еще 58% опрошенных испытывают страх из-за возможного роста товаров, при этом в январе таких респондентов было 70%.