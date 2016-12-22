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«Победа» заявила о планах увеличить число перевезенных пассажиров на 50%
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«Победа» заявила о планах увеличить число перевезенных пассажиров на 50%
Бизнес, 11:49
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«Победа» заявила о планах увеличить число перевезенных пассажиров на 50%

Российская авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») до конца 2018 года планирует перевести на 50% больше пассажиров, чем в 2017 году. Об этом заявил журналистам ее гендиректор Андрей Калмыков, передает ТАСС.

«Всего в 2018 году планируется перевезти не менее 7 млн человек — на 50% больше прошлогоднего показателя», — сказал он.

По данным Росавиации с января по август текущего года «Победа» перевезла 4,5 млн человек, за аналогичный период 2017 года — 2,94 млн. При этом авиаперевозчик занимает шестое место среди российских авиакомпаний по объему перевозок пассажиров.

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В первую пятерку входят «Аэрофлот» (23,4 млн пассажиров в январе—августе 2018 года), «Сибирь» (7,77 млн пассажиров), «Россия» (7,76 млн пассажиров), «Уральские авиалинии» (6 млн пассажиров) и ПАО «Авикомпания «ЮТэйр» (5 млн пассажиров).

Теги: «Победа» , пассажиры
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