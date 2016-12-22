Разработчик стратегии «Победы» станет топ-менеджером «Аэрофлота»

«Аэрофлот» нашел кандидата на пустующий более полугода пост заместителя гендиректора по стратегии и альянсам. Ответственным за стратегию развития компании станет Андрей Панов, принимавший участие в разработке стратегии «Победы»

Андрей Панов (Фото: bain.com)

Новым заместителем генерального директора «Аэрофлота» по стратегии и альянсам станет партнер международной консалтинговой компании ​Bain & Company Андрей Панов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Источник, близкий к совету директоров «Аэрофлота», подтвердил РБК переход Панова на пост вице-президента компании по стратегии.

Андрей Панов — партнер в московском офисе Bain, эксперт авиационной, финансовой, образовательной и digital-практик компании. Работает в стратегическом консалтинге около десяти лет, говорится на сайте Bain, вел проекты с крупнейшими российскими банками, транспортными компаниями, некоммерческими организациями в сфере образования. Панов окончил мехмат МГУ, кандидат математических наук, имеет степень MBA. До прихода в Bain Панов был редактором отдела «Финансы» газеты «Ведомости», заместителем главреда ее сайта.

Когда именно Панов может занять пустующий с марта 2018 года (тогда в отставку ушел работавший в «Аэрофлоте» с сентября 2011 года итальянец Джорджио Каллегари), источники не сообщают.