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Разработчик стратегии «Победы» станет топ-менеджером «Аэрофлота»
«Аэрофлот» нашел кандидата на пустующий более полугода пост заместителя гендиректора по стратегии и альянсам. Ответственным за стратегию развития компании станет Андрей Панов, принимавший участие в разработке стратегии «Победы»
Андрей Панов (Фото: bain.com)

Новым заместителем генерального директора «Аэрофлота» по стратегии и альянсам станет партнер международной консалтинговой компании ​Bain & Company Андрей Панов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Источник, близкий к совету директоров «Аэрофлота», подтвердил РБК переход Панова на пост вице-президента компании по стратегии.

Андрей Панов — партнер в московском офисе Bain, эксперт авиационной, финансовой, образовательной и digital-практик компании. Работает в стратегическом консалтинге около десяти лет, говорится на сайте Bain, вел проекты с крупнейшими российскими банками, транспортными компаниями, некоммерческими организациями в сфере образования. Панов окончил мехмат МГУ, кандидат математических наук, имеет степень MBA. До прихода в Bain Панов был редактором отдела «Финансы» газеты «Ведомости», заместителем главреда ее сайта.

Когда именно Панов может занять пустующий с марта 2018 года (тогда в отставку ушел работавший в «Аэрофлоте» с сентября 2011 года итальянец Джорджио Каллегари), источники не сообщают.

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Представитель «Аэрофлота» Максим Фетисов отказался от комментариев.

О начале поисков преемника Каллегари авиакомпания объявила сразу после его отставки. В мае гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщал, что среди кандидатов на пост нового главного стратега перевозчика рассматриваются несколько топ-менеджеров авиакомпаний, при этом особо отмечалось, что все кандидаты — иностранцы.

На новом посту Панову предстоит заняться реализацией утвержденной недавно стратегии развития группы «Аэрофлот» до 2023 года, согласно которой в ближайшие годы число перевезенных пассажиров планируется увеличить практически вдвое (с 50,1 млн в 2017 году до 90–100 млн в 2023 году). Основная часть этой стратегии — увеличение числа клиентов входящего в состав группы лоукостера «Победа» в пять-шесть раз, до 25–30 млн человек. Панов принимал участие в разработке изначальной стратегии «Победы» — запуске авиакомпании с нуля, рассказывал РБК его знакомый.

Bain разрабатывала стратегию «Добролета», на смену которому (компания прекратила полеты из-за аннулирования договоров о лизинге и страховании самолетов после введения в 2014 году против нее западных санкций) пришла «Победа», пояснил РБК близкий к авиакомпании источник.

«Аэрофлот» и Bain & Company — давние партнеры. Еще в 2010 году Савельев говорил, что авиакомпания первой среди российских  авиаперевозчиков заказала Bain независимое исследование уровня лояльности пассажиров. Позднее Bain давала заключение о целесообразности реализации предложений ФАС о снижении цен на билеты накануне вылета. А в 2018 году Bain привлекалась «Аэрофлотом» для оценки возможного приобретения бизнеса авиакомпании Utair. В составляемом Bain & Company рейтинге «Аэрофлот» удерживает четвертое место в мире по цифровизации среди традиционных авиакомпаний.

Авторы: Тимофей Дзядко, Евгений Калюков
Теги: «Аэрофлот», авиакомпании
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