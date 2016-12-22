Тим Кук отнес Россию к слабым рынкам Apple

Прогноз выручки Apple на первый квартал 2019 финансового года оказался хуже ожиданий рынка из-за валютных издержек и «макроэкономической уязвимости, особенно на развивающихся рынках». Об этом заявил глава компании Тим Кук, сообщает Reuters.

Он уточнил, что в число «слабых» рынков входят Россия, Турция, Индия и Бразилия. Согласно прогнозам, в первом финансовом квартале Apple ожидает выручку в размере $89–93 млрд.

Ранее Apple отчиталась о рекордной выручке и прибыли по итогам четвертого финансового квартала, завершившегося 29 сентября. Доход компании за три месяца составил $62,9 млрд, что на 20% больше по сравнению с показателями 2017 года. Чистая прибыль на акцию за квартал, по оценкам специалистов, составила $2,91 (рост на 41%).