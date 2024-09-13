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Суд потребовал от «Яндекса» доплатить ₽1,67 млрд налогов

Суд поддержал доводы ФНС, которая не подтвердила снижение «Яндексом» налога в связи со сносом бывшей гостиницы «Корстон» для строительства своей новой штаб-квартиры на Воробьевых горах. Компания подаст апелляцию
Яндекс YDEX ₽3 782 Купить
Стройка на месте гостиницы &laquo;Корстон&raquo;
Стройка на месте гостиницы «Корстон» (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

«Яндекс» не смог убедить Арбитражный суд в обоснованности снижения налога на прибыль на 1,67 млрд руб., следует из резолютивной части решения суда. Карточка дела опубликована в электронной базе суда.

Компания подала иск против Межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам. Конфликт связан с проектом постройки новой московской штаб-квартиры «Яндекса» на Воробьевых горах. Прежде там находился гостиничный комплекс «Корстон».

Около двух лет назад, в ноябре 2022 года, «Яндекс» уменьшил налог на 1,67 млрд руб. в уточненной налоговой декларации по налогу на прибыль за 2021-й. Компания в качестве основания указала «Корстон» как внереализационный расход (8,4 млрд руб.), то есть остаточная стоимость ликвидированных сооружений. Таким образом «Яндекс» обратился к положению Налогового кодекса (подп. 8 п. 1 ст. 265), позволяющему включать в перечень внереализационных расходов расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Однако с такими действиями не согласились в ФНС. Как следует из решения суда, ведомство посчитало: в этом случае необходимо обратить внимание на действительный экономический смысл операции. Поскольку затраты необходимы для возведения новой штаб-квартиры, но их нельзя списывать по амортизации, а следует включать в первоначальную стоимость. Налоговая служба видит единственную цель ликвидации основных средств «Корстона» в высвобождении пространства для постройки нового здания.

«Поскольку в момент ликвидации гостиничного комплекса им утрачивается полезность по смыслу положения статей 257, 258 НК РФ, то, очевидно, что никакого «продолжения потребления полезных свойств уже не существующих объектов», «Второй жизни» ликвидированных объектов основных средств внутри стоимости новых» при учете спорных затрат в порядке первоначальной стоимости нового основного средства не происходит. По этой же причине Общество («Яндекс». — РБК), вопреки своему доводу, было не вправе «продолжить амортизацию этих объектов, несмотря на их ликвидацию», — заключил суд.

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«Яндекс» сообщил «Интерфаксу» о планах подать апелляцию.

Решение суда соответствует позиции, которую занимали Минфин и ФНС, напомнила «Ведомостям» партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева. Три года назад Минфин постановил, что «расходы на ликвидацию объекта капстроительства, осуществляемые в целях подготовки к строительству нового объекта, связаны с сооружением (изготовлением) такого объекта основных средств и, соответственно, формируют его первоначальную стоимость».

«Яндекс» изначально купил ликвидированный объект для постройки нового офиса, это стало ключевым доводом ФНС, пояснила Токарева и отметила: компании не удалось опровергнуть этот аргумент.

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