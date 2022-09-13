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Бизнес ,  

Экс-президент «Эксмо-АСТ» приобрел третью типографию за два года

Экс-президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков приобрел третью типографию за два года
Новиков планирует инвестировать в типографии около 2 млрд руб. в целях решения проблемы с дефицитом производственных мощностей для выпуска книг. Книги порой выходят с задержкой в несколько месяцев, подчеркивает он
Олег Новиков
Олег Новиков (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Основатель и экс-президент крупнейшей в России издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков приобрел долю в 88% «Можайского полиграфического комбината» за 500 млн руб., оставшейся долей владеют топ-менеджеры компании. Об этом предприниматель сообщил газете «Ведомости».

За последние два года Новиков стал мажоритарным или единственным владельцем еще двух типографий (Тверской полиграфкомбинат и «Парето-принт»), а совокупные инвестиции в них до конца 2023 года достигнут порядка 2 млрд руб. Половина суммы пойдет на модернизацию можайского производства (ремонт здания и закупку нового оборудования), до 1 млрд будет потрачено на строительство нового корпуса для «Парето-принт». Бизнесмен считает, что вложения окупятся за 5-7 лет, а рентабельность на этом рынке он оценивает в примерно 10%.

Новиков пояснил, что приобретение производств способно помочь группе «Эксмо-АСТ» решить сложности с нехваткой мощностей для выпуска книг. Бизнесмен указал: в прошлом году дефицит составил 25%, тогда как за первые шесть месяцев этого года уже 15%. По его словам, книги иногда выходят с задержкой на 4-5 месяцев после поступления заказа на их печать.

В издательской группе «Альпина» назвали схожие данные, директор по производству Константин Лунь отмечает оценил дефицит типографских мощностей в июне в почти 25%.

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Новиков покинул пост президента «Эксмо-АСТ» в конце мая, на этой должности его сменила Марина Емельянова, которая ранее фигурировала как финансовый директор издательства «Эксмо». Источник «Коммерсанта» пояснил, что перестановки произведены в связи «с текущей ситуацией». Собеседкни газеты усомнился, что это вызвано риском санкций, предположив наличие личных мотивов. Еще один источник отметил, что изменения связаны с реструктуризацией холдинга и созданием управляющей компании, в которую войдут «Эксмо», АСТ и ГК «ЛитРес».

Другой собеседник газеты рассказал, что изменения не означают выход предпринимателя из бизнеса, фактическо он остался главным человеком в холдинге. Емельянова, по словам источников, «является доверенным лицом Олега Новикова».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
«Эксмо» АСТ Олег Новиков типография книги Можайск
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