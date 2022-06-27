«Коммерсантъ» сообщил о смене президента и акционеров у «Эксмо-АСТ»

Олег Новиков покинул пост президента группы, его сменила Марина Емельянова, увеличив долю в «Эксмо-АСТ». Возможными причинами этого шага источники «Ъ» назвали снижение санкционных рисков, личные причины и реструктуризацию холдинга

Марина Емельянова (Фото: consulting.1c.ru)

В связи «с текущей ситуацией» Олег Новиков ушел с поста президента крупнейшей в России издательской группы «Эксмо-АСТ», на этой должности его сменила Марина Емельянова, которая ранее фигурировала как финансовый директор издательства «Эксмо», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Несмотря на это, по данным другого источника, изменения не означают выхода Новикова из бизнеса. «Фактически он остался главным человеком во всем холдинге», — подчеркнул собеседник издания. Емельянова, по словам источников, «является доверенным лицом Олега Новикова».

Согласно данным СПАРК, Новиков сложил полномочия 22 мая, а Емельянова стала президентом группы на следующий день. Гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев остался на своей должности.

Также в СПАРК содержится информация о том, что состав владельцев ООО «Издательство «Эксмо» изменился еще в апреле.

По данным СПАРК, у Емельяновой прямая доля увеличилась с 24% до 31%, зарегистрированная на Сейшелах «Редклифф Холдинг Лимитед» получила долю 22%. Также появились новые акционеры — владелец издательства «Белония М» Александр Костюков (7%) и гендиректор подразделения канцелярских товаров «Канц-Эксмо» Илья Цодоков (7%), владелец оптового подразделения «Торговый дом «Эксмо» Александр Черняк (6%) и кипрская «Севорна Лимитед» (27%).

Ранее Новикову принадлежали 18,5%, однако сейчас его среди акционеров нет, как и зарегистрированной на Виргинских островах «Коллер Холдинг ЛТД», которая ранее владела 33,5%, пишет газета.

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В то же время, по данным СПАРК, Новиков сохранил доли в других профильных активах — книжной сети «Читай-город—Буквоед» (36,65% в ООО «Новый книжный центр» и 87,65% в ООО «Читай-город»), ООО «Манн, Иванов, Фербер» (53,31%), Тверского полиграфического комбината (98,36%) и ряда других компаний.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов в разговоре с «Коммерсантом» заявил, что схема со сменой менеджмента активно используется в последнее время для снижения санкционных рисков.

Партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко согласился, что введение офшоров в капитал подсанкционных компаний может иметь целью сокрытие бенефициара.

Однако источник «Коммерсанта» на рынке усомнился, что изменения в капитале «Эксмо-АСТ» связаны с попыткой избежать санкций. По его мнению, «это может быть вызвано личными причинами». Еще один источник отметил, что изменения связаны с реструктуризацией холдинга и созданием управляющей компании, в которую войдут «Эксмо», АСТ и ГК «ЛитРес».