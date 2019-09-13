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В Goldman Sachs спрогнозировали падение акций Apple на четверть
В Goldman Sachs считают, что то, как Apple отображает скидки на сервис TV+ в своей отчетности, может исказить данные о продаже устройств, что приведет к негативной реакции инвесторов
Фото: David Paul Morris / Bloomberg

Аналитики Goldman Sachs изменили целевую цену на акции Apple, опустив ее в прогнозе на 26%, с $187 до $165. Банк объяснил это методом учета, который компания намерена использовать для доходов от видеосервиса Apple TV+, сообщает CNBC.

Сервис Apple TV+ будет доступен с 1 ноября, стоимость семейной подписки в США составит $4,99. При этом покупатели новых iPhone, iPad и приставки Apple TV вместе с устройством бесплатно получат годовую подписку.

В Goldman Sachs считают, что в своей отчетности Apple будет отражать бесплатную подписку как скидку в размере $60 на пакет из устройства и услуг. «По сути, метод учета Apple смещает выручку от продажи устройств на сервисы, несмотря на то что клиенты не считают, что платят TV+», — пояснил аналитик Род Холл.

Фотогалерея 
iPhone 11 и другие новинки от Apple. Фотогалерея

Если клиент купит iPhone 11 Pro за $1 тыс. (округлено с $999) и получит бесплатную подписку на TV+, Apple в отчетности отразит это как покупку устройства и сервиса на $1060, пояснил Холл. Появившиеся из-за подписки $60 равны 5,7% от общей стоимости пакета. По словам Холла, эта скидка будет учитываться как для устройства, так и для сервиса. В результате вместо $1 тыс. средняя стоимость iPhone 11 Pro в отчетности будет ближе к $943,4. По мнению Холла, это приводит не только к падению средней стоимости устройства, но и снижению прибыли.

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Хотя для самой компании этот метод может быть удобен, он скажется на показателе средней цены продажи устройств и приведет к высокому уровню продаж акций в 2020 году.

«Мы не ожидаем, что внедрение Apple TV +, включая порядок учета услуг, окажет существенное влияние на наши финансовые результаты», — заявили в Apple, комментируя прогноз по акциям.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Apple, акции, Goldman Sachs
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