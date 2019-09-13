Топ-менеджер РЖД возглавил одного из крупнейших подрядчиков монополии

Бывший первый заместитель гендиректора «РЖД-Строй» Евгений Куманцов возглавил «Спецтрансстрой» Юрия Рейльяна — одного из крупных подрядчиков монополии. Из-за срыва строительных работ РЖД пересмотрели инвестпрограмму на ₽100 млрд

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Бывший первый заместитель гендиректора «РЖД-Строй» Евгений Куманцов 10 сентября был назначен главой «Спецтрансстроя» вместо руководителя и владельца подрядчика Юрия Рейльяна. Это следует из записи в ЕГРЮЛ.

В приемной руководства «РЖД-Строя» РБК сказали, что Куманцов с начала сентября не работает в компании. В «Спецстрансстрое» не ответили на запрос, Рейльян не ответил на звонок РБК.

«Спецтрансстрой» — один из крупнейших подрядчиков РЖД, которого Рейльян приобрел в 2016 году, после того как ушел с госслужбы, — он был замминистра регионального развития, а затем — замминистра строительства. «РЖД-Строй» как раз в 2016 году выбрал «Спецтрансстрой», который до этого был небольшой подрядной организацией, единственным поставщиком услуги по реконструкции участка Котельниково — Тихорецкая — Кореновск — Тимашевская — Крымская. Сумма контрактов составила почти 8 млрд руб., при этом выручка подрядчика в 2014 году была лишь 101 млн руб., в 2015 году — 306 млн руб. По итогам 2018 года выручка компании составила 21,2 млрд руб., чистая прибыль — 2,1 млрд руб., следует из базы данных СПАРК.

«Спецтрансстрой», будучи под контролем Рейльяна, приобрел также одного из старейший подрядчиков РЖД — УК «Трансюжстрой», которая еще в 2015 году получила контракт на строительство подходов к Крымскому мосту за 12,9 млрд руб., а также выиграла заказы РЖД по работе на БАМе и Транссибе на 61,9 млрд руб. (затем половину этих заказов она передала другим подрядчикам). Однако за последние пять лет выручка «Трансюжстроя» снизилась в 3,5 раза — с 32,4 млрд руб. в 2014 году до 9,4 млрд руб. в 2018 году. Прошлый год компания закончила с убытком в 1,1 млрд руб. против прибыли в 34 млн руб. годом ранее.

«В настоящее время группа компаний «Спецтрансстрой» по заказу ОАО «РЖД» в рамках исполнения поручений президента России В.В.Путина осуществляет работы по развитию инфраструктуры БАМа, строительству железнодорожного обхода города Краснодара и повышению пропускной способности железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна, а также мероприятия, связанные с созданием инфраструктуры порта Тамани», — говорится на сайте компании.