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Бизнес ,  
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«Тринфико» продала бизнес-центр со штаб-квартирами Michelin и Shell
Группа «Тринфико», управляющая пенсионными резервами РЖД и недвижимостью, продала бизнес-центр «Меридиан» на севере Москвы фонду Supremum Capital. Крупнейший актив фонда — железнодорожный оператор Brunswick Rail
Фото: cian.ru

Бизнес-центр «Меридиан», в котором расположены российские штаб-квартиры Michelin и Shell, сменил владельца, следует из данных Росреестра и ЕГРЮЛ. ООО «Меридиан Центр», которому принадлежит здание, перешло ООО «СК «Новые инвестиции», принадлежащему управляющему партнеру фонда Supremum Capital Илье Беляеву. Беляев подтвердил РБК сделку и пояснил, что актив вошел в портфель фонда.

До сделки бизнес-центром управляла группа «Тринфико». Ее представитель, а также консультант сделки PwC отказались от комментариев.

Бизнес-центр общей площадью 22,3 тыс. кв. м находится на Смольной ул., 24, в районе Ховрино. Партнер Colliers International Станислав Бибик оценивает сумму сделки в 2,1–2,3 млрд руб. Аналогичную оценку приводит управляющий партнер ILM Андрей Лукашев. По словам последнего, объект был обременен кредитом примерно на 1,5 млрд руб., который, вероятно, перешел покупателю. По данным СПАРК, доля нового владельца находится в залоге у Сбербанка.

«В САО очень высокий спрос на офисную недвижимость. Качественных проектов с хорошим расположением единицы, а потребность крайне высока. БЦ «Меридиан» является одним из качественных офисных центров, даже несмотря на его возраст, он расположен в здании 1974 года постройки», — говорит Лукашев. По данным ILM, cредние запрашиваемые арендные ставки в районе ул. Смольной составляют для бизнес-центров класса B (к этому классу относится «Меридиан») 13–13,4 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

«Этот бизнес-центр заполнен высококлассными арендаторами, он даст покупателю высокую доходность — окупаемость объекта составит около шести лет», — говорит Бибик. По его словам, со временем у бизнес-центра может появиться риск потери части арендаторов при появлении более современных объектов поблизости. «Но пока предпосылок к этому нет», — говорит Бибик.

По словам Беляева, сейчас кроме этого актива в портфеле Supremum Capital из недвижимости только бизнес-центр на ул. Лесной, 43. «Мы смотрим на интересные инвестиционные возможности в коммерческой офисной недвижимости класса В в Москве. Пока никаких новых сделок не планируем», — говорит Беляев.

Фонд Supremum Capital в 2012 году основали Илья Беляев и Денис Шафраник (сын Юрия Шафраника, который в 1990-е был министром энергетики). Основной актив фонда — компания по лизингу грузовых вагонов Brunswick Rail. Supremum Capital планировал продать ее Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), но ФАС уже два раза блокировала эту сделку.

В портфеле фонда сейчас также технологические проекты: система электронного кредитования «Вэббанкир», система аренды жилья «Арендатика», платформа для предоставления банковских гарантий в тендерах «Тендертех». В 2017-м фонд продал свою долю в системе мобильных платежей Inplat холдингу Mail.Ru Group.

Группа «Тринфико» до августа этого года принадлежала Олегу Белаю, Виталию Балановичу и Андрею Марсию. В августе 20% группы купили немецкая группа KGAL и люксембургская Thunderbolt Partners.

Автор: Надежда Федорова
Теги: недвижимость, бизнес-центр, Тринфико
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