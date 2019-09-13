«Тринфико» продала бизнес-центр со штаб-квартирами Michelin и Shell

Группа «Тринфико», управляющая пенсионными резервами РЖД и недвижимостью, продала бизнес-центр «Меридиан» на севере Москвы фонду Supremum Capital. Крупнейший актив фонда — железнодорожный оператор Brunswick Rail

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Бизнес-центр «Меридиан», в котором расположены российские штаб-квартиры Michelin и Shell, сменил владельца, следует из данных Росреестра и ЕГРЮЛ. ООО «Меридиан Центр», которому принадлежит здание, перешло ООО «СК «Новые инвестиции», принадлежащему управляющему партнеру фонда Supremum Capital Илье Беляеву. Беляев подтвердил РБК сделку и пояснил, что актив вошел в портфель фонда.

До сделки бизнес-центром управляла группа «Тринфико». Ее представитель, а также консультант сделки PwC отказались от комментариев.

Бизнес-центр общей площадью 22,3 тыс. кв. м находится на Смольной ул., 24, в районе Ховрино. Партнер Colliers International Станислав Бибик оценивает сумму сделки в 2,1–2,3 млрд руб. Аналогичную оценку приводит управляющий партнер ILM Андрей Лукашев. По словам последнего, объект был обременен кредитом примерно на 1,5 млрд руб., который, вероятно, перешел покупателю. По данным СПАРК, доля нового владельца находится в залоге у Сбербанка.

«В САО очень высокий спрос на офисную недвижимость. Качественных проектов с хорошим расположением единицы, а потребность крайне высока. БЦ «Меридиан» является одним из качественных офисных центров, даже несмотря на его возраст, он расположен в здании 1974 года постройки», — говорит Лукашев. По данным ILM, cредние запрашиваемые арендные ставки в районе ул. Смольной составляют для бизнес-центров класса B (к этому классу относится «Меридиан») 13–13,4 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

«Этот бизнес-центр заполнен высококлассными арендаторами, он даст покупателю высокую доходность — окупаемость объекта составит около шести лет», — говорит Бибик. По его словам, со временем у бизнес-центра может появиться риск потери части арендаторов при появлении более современных объектов поблизости. «Но пока предпосылок к этому нет», — говорит Бибик.