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Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов
Это должно помочь в борьбе с подделками и незаконным ввозом и оборотом велосипедов и велосипедных рам. Эксперимент продлится с 16 сентября по 31 мая 2020 года
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России с 16 сентября начнется эксперимент по маркировке велосипедов, следует из постановления правительства, с которым ознакомился РБК. Подлинность документа подтвердил источник в аппарате правительства. Постановление 11 сентября подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Эксперимент продлится до 31 мая 2020 года. Его цель — апробация эффективности и достаточности механизмов маркировки для подтверждения подлинности товаров, а также противодействие незаконному ввозу, производству и обороту велосипедов и велосипедных рам.

Эксперимент также должен определить, целесообразно ли перейти на обязательную маркировку велосипедов и рам.

За ходом эксперимента будет следить дочерняя компания Центра развития перспективных технологий «Оператор ЦРПТ». Основной владелец ЦРПТ — USM Алишера Усманова (50%), еще по 25% принадлежит российской госкорпорации «Ростех» и управляющему партнеру Almaz Capital Александру Галицкому.

Среди уполномоченных органов со стороны государства — Минпромторг, Минкомсвязи, ФСБ, Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба. Участвовать в нем будут производители и импортеры велосипедов и велосипедных рам, а также организации оптовой и розничной торговли.

Методические рекомендации эксперимента и его план-график должны быть разработаны до 30 сентября. Оценку хода и результата эксперимента нужно предоставить правительству до 31 декабря 2019 года и 30 июня 2020 года.

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В России проведут эксперимент по маркировке кресел-колясок

С предложением провести добровольный эксперимент по маркировке велосипедов в апреле выступил Минпромторг. Как следует из документа ведомства на портале правовых актов, он должен был пройти с 1 июля по 31 октября. В ЦРПТ отмечали, что в центр с предложениями о маркировке ранее обращались производители велосипедов.

Эксперимент по маркировке лекарств идет в России с 2017 года. В обувной и табачной отраслях он уже завершился; с марта текущего года маркировка стала обязательной для сигарет, а с июля — для обуви. Кроме того, кабмин утвердил проведение пилотных проектов для товаров, в том числе одежды, для которых обязательная маркировка начнется с 1 декабря.

Авторы: Наталия Анисимова, Кирилл Сироткин
Теги: маркировка, велосипеды
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