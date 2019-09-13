Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов

Это должно помочь в борьбе с подделками и незаконным ввозом и оборотом велосипедов и велосипедных рам. Эксперимент продлится с 16 сентября по 31 мая 2020 года

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России с 16 сентября начнется эксперимент по маркировке велосипедов, следует из постановления правительства, с которым ознакомился РБК. Подлинность документа подтвердил источник в аппарате правительства. Постановление 11 сентября подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Эксперимент продлится до 31 мая 2020 года. Его цель — апробация эффективности и достаточности механизмов маркировки для подтверждения подлинности товаров, а также противодействие незаконному ввозу, производству и обороту велосипедов и велосипедных рам.

Эксперимент также должен определить, целесообразно ли перейти на обязательную маркировку велосипедов и рам.

За ходом эксперимента будет следить дочерняя компания Центра развития перспективных технологий «Оператор ЦРПТ». Основной владелец ЦРПТ — USM Алишера Усманова (50%), еще по 25% принадлежит российской госкорпорации «Ростех» и управляющему партнеру Almaz Capital Александру Галицкому.

Среди уполномоченных органов со стороны государства — Минпромторг, Минкомсвязи, ФСБ, Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба. Участвовать в нем будут производители и импортеры велосипедов и велосипедных рам, а также организации оптовой и розничной торговли.