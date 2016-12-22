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Самый богатый человек мира потратит $2 млрд на помощь бездомным и детям
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Самый богатый человек мира потратит $2 млрд на помощь бездомным и детям
Бизнес, 21:44
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Самый богатый человек мира потратит $2 млрд на помощь бездомным и детям
Джефф Безос создает фонд, который будет финансировать НКО, помогающие бездомным, и будет создавать образовательные учреждения для детей из малоимущих семей. На первом этапе миллиардер вложит в благотворительность $2 млрд
Джефф Безос (Фото: Rex Curry / Reuters)

Основатель Amazon Джефф Безос решил заняться благотворительностью. В своем Twitter он объявил о создании фонда Bezos Day One Fund, в который бизнесмен на первом этапе вложит $2 млрд.

Предприниматель объяснил, что работа фонда сосредоточится на двух направлениях: финансирование некоммерческих организаций, которые помогают бездомным, и создание подготовительных дошкольных учреждений для детей из семей с низким доходом.

На гранты от фонда Безоса смогут претендовать организации, предоставляющие кровлю и пропитание бедным семьям, говорится в обращении бизнесмена. Образовательные учреждения бизнесмен планирует открывать в районах, где их не хватает и где дети лишены возможности «учиться, изобретать и улучшать».

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«Мы будем исходить из тех же принципов, которые привели Amazon к успеху. Самым важным из них будет неподдельная, сильная одержимость клиентом. Клиентом будет ребенок», — добавил он.

Bloomberg по состоянию на 13 сентября оценивает состояние Безоса в $164 млрд, он занимает первую строчку в топе миллиардеров. На втором месте — основатель Microsoft Билл Гейтс с $98 млрд.

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Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Amazon , Джефф Безос , благотворительность
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