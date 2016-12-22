Самый богатый человек мира потратит $2 млрд на помощь бездомным и детям

Основатель Amazon Джефф Безос решил заняться благотворительностью. В своем Twitter он объявил о создании фонда Bezos Day One Fund, в который бизнесмен на первом этапе вложит $2 млрд.
Предприниматель объяснил, что работа фонда сосредоточится на двух направлениях: финансирование некоммерческих организаций, которые помогают бездомным, и создание подготовительных дошкольных учреждений для детей из семей с низким доходом.
На гранты от фонда Безоса смогут претендовать организации, предоставляющие кровлю и пропитание бедным семьям, говорится в обращении бизнесмена. Образовательные учреждения бизнесмен планирует открывать в районах, где их не хватает и где дети лишены возможности «учиться, изобретать и улучшать».
«Мы будем исходить из тех же принципов, которые привели Amazon к успеху. Самым важным из них будет неподдельная, сильная одержимость клиентом. Клиентом будет ребенок», — добавил он.
Bloomberg по состоянию на 13 сентября оценивает состояние Безоса в $164 млрд, он занимает первую строчку в топе миллиардеров. На втором месте — основатель Microsoft Билл Гейтс с $98 млрд.превысила $1 трлн, она стала второй американской компанией после Apple, преодолевшей эту отметку.