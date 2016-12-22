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Квартальная прибыль Amazon увеличилась в 13 раз
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Квартальная прибыль Amazon увеличилась в 13 раз
Бизнес, 16:36
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Квартальная прибыль Amazon увеличилась в 13 раз

Американский интернет-ретейлер Amazon опубликовал финансовые показатели за второй квартал 2018 года. Чистая прибыль компании составила $2,5 млрд, что в 13 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом операционная прибыль компании выросла до $3 млрд, во втором квартале 2017 года она составляла $628 млн. Чистые продажи компании увеличились на 38% и составили $52,9 млрд.

Bloomberg назвал главу Amazon богатейшим человеком в современной истории
Бизнес

В июле Bloomberg назвал основателя и главу Amazon Джеффа Безоса самым богатым человеком в истории. Его состояние оценили в более чем $150 млрд. На втором месте в списке основатель Microsoft Билл Гейтс, Безос оторвался от него на $55 млрд.

Теги: Amazon , квартальная прибыль
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