Квартальная прибыль Amazon увеличилась в 13 раз

Американский интернет-ретейлер Amazon опубликовал финансовые показатели за второй квартал 2018 года. Чистая прибыль компании составила $2,5 млрд, что в 13 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом операционная прибыль компании выросла до $3 млрд, во втором квартале 2017 года она составляла $628 млн. Чистые продажи компании увеличились на 38% и составили $52,9 млрд.

В июле Bloomberg назвал основателя и главу Amazon Джеффа Безоса самым богатым человеком в истории. Его состояние оценили в более чем $150 млрд. На втором месте в списке основатель Microsoft Билл Гейтс, Безос оторвался от него на $55 млрд.