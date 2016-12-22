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Amazon стала второй компанией из США с рыночной стоимостью больше $1 трлн
Бизнес, 19:00
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Amazon стала второй компанией из США с рыночной стоимостью больше $1 трлн
Рыночная капитализация онлайн-ретейлера превысила $1 трлн. До Amazon из американских компаний эту отметку удалось преодолеть только Apple
Фото: Ben Nelms / Reuters

Капитализация онлайн-ретейлера Amazon в ходе биржевых торгов 4 сентября ненадолго превысила $1 трлн, следует из данных биржи NASDAQ. На пике стоимость акций компании достигла отметки $2050,5, что на 1,88% выше уровня закрытия предыдущих торгов. В этот момент рыночная стоимость Amazon превысила $1 трлн — для достижения этой «магической» отметки стоимость бумаг компании должна была составить хотя бы $2050,27.

Таким образом, Amazon стала второй в истории компанией из США, стоимость которой поднялась выше $1 трлн. До нее это удалось сделать только Apple, цена которой превысила  $1​ трлн 2 августа.

Состояние Джеффа Безоса, главы и основателя Amazon, по данным Bloomberg на 4 сентября, составляет $166 млрд, что делает его самым богатым человеком мира (по версии Forbes, капитал Безоса составляет $166,9 млрд). За последний день состояние главы Amazon выросло на $815 млн, а с начала 2018 года — на $66,5 млрд (по данным Bloomberg).

Apple стала самой дорогой компанией мира с капитализацией свыше $1 трлн
Бизнес

Впрочем, уже через несколько минут стоимость бумаг Amazon снизилась и капитализация компании оказалась ниже $1 трлн. К 19:10 мск стоимость акций Amazon составляла $2035,69 за штуку, а капитализация компании — $981,68 млрд.

Самой дорогой среди публичных компаний мира по-прежнему остается Apple. Рыночная капитализация компании, несмотря на небольшое снижение котировок ее акций, составляет 4 сентября около $1,1 трлн.

Первой среди всех компаний мира преодолеть отметку в $1 трлн удалось в ноябре 2007 года китайской нефтегазовой компании PetroChina. Это произошло на фоне выхода компании на Шанхайскую фондовую биржу. За первый день торгов бумаги PetroChina подорожали почти втрое (с $2,2 до $5,9 за штуку), благодаря чему капитализация выросла до $1,005 трлн. Уже на следующий день акции упали в цене, и капитализация компании опустилась до $500 млрд. По данным на 4 сентября 2018 года, капитализация PetroChina составляет около $207 млрд.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Amazon
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