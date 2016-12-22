Глава Минприроды назвал условие для разработки шельфа частниками

Частные компании смогут разрабатывать участки на шельфе при цене не ниже $100 за баррель нефти, заявил министр природы. Он предложил им заняться «хорошими» проектами в Западной Сибири

Дмитрий Кобылкин (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Говорить о снятии моратория на выдачу лицензий на участки на арктическом шельфе целесообразно при цене на нефть не ниже $100 за баррель. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума заявил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

Пока что доступ для частных компаний на шельф будет «неподъемным». ​«Та себестоимость работ, которая сегодня показана, для частных компаний будет неподъемной. На мой взгляд, к шельфовым проектам подходить надо очень аккуратно», — заявил Кобылкин.

​По его мнению, при стоимости нефти на уровне $80 лучше использовать имеющуюся инфраструктуру. «Хорошие» проекты по добыче трудноизвлекаемой нефти расположены, например, в Западной Сибири, добавил министр.

Правительство в 2016 году приняло закон о недрах, который запрещает частным компаниям получать лицензии на разработку участков на арктическом шельфе. Сейчас право работать на шельфе есть только у «Роснефти» и «Газпрома». Единственная частная компания, которая получала такая право, — НОВАТЭК для своего СПГ-проекта.

Как писала газета «Коммерсантъ», в июле структуры «Корпорации Энергия» бывшего министра энергетики Игоря Юсуфова обращались в Минприроды с просьбой предоставить Ямальской шельфовой компании ряд участков в Обской губе для геологического изучения. Юсуфов, писала газета, считает, что частникам будет проще привлечь финансирование на подобные проекты.