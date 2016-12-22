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СМИ узнали о просьбе экс-министра допустить частников к добыче на шельфе
Бизнес, 06:38
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СМИ узнали о просьбе экс-министра допустить частников к добыче на шельфе
Владелец «Энергии» попросил Минприроды разрешение на разведку участков на шельфе. Пока что из частников такое разрешение получил «Новатэк» специально для СПГ-проектов
Игорь Юсуфов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Структуры АО «Корпорация «Энергия» бывшего министра энергетики Игоря Юсуфова направили письма в Минприроды с просьбой предоставить Ямальской шельфовой компании ряд участков в Обской губе для геологического изучения. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», в распоряжении которой оказались письма.

Компания хотела бы освоить три Усть-Обских участка, Южно-Парусный 2 и Бухаринский 2. Юсуфов в письме указывает, что освоение участков позволит получить синергию от использования общей инфраструктуры и совместной организации геологоразведочных работ, а также привлечь инвестиции в регион. Один из Усть-Обских участков прилегает к Ярудейскому месторождению (СП «Новатэка» и «Энергии»).

В письме отмечается, что на Балтике бурение скважины стоит $20-30 млн, а в Карском море, где СП «Роснефти» и ExxonMobil открыли месторождение Победа, — $700 млн. Частным игрокам проще привлечь технологического партнера и обеспечить финансирование разведки без привязки к «бюджетным ограничениям», считают в «Энергии».

В 2016 году «Лукойл» просила власти получить участок «Надежда» на Балтике, который полностью лежит в 12-мильной зоне. Но тогда нефтекомпания получила отказ.

По закону о недрах частным компаниям запрещено вести разведку и добычу на шельфе. Из частных компанией лицензии в Обской губе есть только у «Новатэка», который получил их специально для СПГ-проектов.

Закон, который разрешит частным компаниям заниматься геологическим изучением в пределах 12-мильной зоны территориальных вод и в случае открытия разрабатывать месторождение, был принят в первом чтении в 2017-м году.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: арктический шельф , Игорь Юсуфов
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