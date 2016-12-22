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CBS предсказала первенство США над Россией в добыче нефти
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CBS предсказала первенство США над Россией в добыче нефти
Экономика, 04:58
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CBS предсказала первенство США над Россией в добыче нефти
США в следующем году впервые за 45 лет могут выйти на первое место в мире по добыче нефти. Этого не случится, если Россия согласится увеличить добычу
Нефтедобывающая платформа в ​Хантингтон-Бич, США (Фото: Lucy Nicholson / Reuters)

Энергетическое информационное агентство (EIA) США сообщило о том, что в следующем году Соединенные Штаты будут добывать 11,8 млн баррелей в день. Это позволит стране выйти на первое место по добыче нефти в мире, обойдя в том числе и Россию.

Возглавляющая EIA Линда Капуано сообщила, что США не смогут впервые за 45 лет вернуть себе лидерство на рынке только в том случае, если Россия и Саудовская Аравия изменят свою позицию и увеличат добычу нефти.

США были лидером по добыче нефти до 1974 года, когда на первое место по этому показателю занял Советский Союз. Как отмечает CBS, уже к концу 1970-х годов СССР добывал на треть больше нефти, чем в США, а в конце 1980-х отставание Соединенных Штатов составляло порядка 50%.

Модернизация оборудования, а также разработки сланцевой нефти позволила США сокращать отставание от конкурентов. Помогли нефтяникам и изменения в законодательство, позволившие добывать нефть на шельфе Аляски.

Так, по оценкам EIA, в прошлом году Россия добывала 10,3 млн баррелей в день, Саудовская Аравия - 10 млн баррелей, а США – 9,4 млн баррелей. При этом к февралю Соединенные Штаты увеличили добычу и сумели в итоге выйти на второе место в мире.

Препятствием для Соединенных Штатов является неготовность нефтепроводов поставлять нефть из Мексиканского залива в порты и на перерабатывающие заводы в Техасе и Нью-Мексико, отмечает издание.
Автор: Артем Филипенок.
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