ТМК объяснила убыток ростом цен на металлолом и кредитные ставки

Впервые с 2021 года Трубная металлургическая компания получила убыток — почти 2 млрд руб. по итогам первого полугодия 2024-го. На результат повлияли кредитные ставки и удорожание металлолома

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Трубная металлургическая компания (ТМК) сгенерировала 1,8 млрд руб. убытка по итогам полугодия 2024 года, сообщила компания. ТМК получила полугодовой отрицательный финансовый результат впервые с 2021 года (тогда он составил почти 380 млн руб.). По итогам первого полугодия 2023-го прибыль ТМК составляла 28,3 млрд руб. Выручка металлургического холдинга год к году сократилась с 278,9 млрд до 276,7 млрд руб.

В компании объясняют ухудшение финансовых показателей ростом цен на основное сырье — металлолом, а также ростом процентных ставок по кредитам. «Существенный рост процентных расходов в отчетном периоде (+140% год к году), обусловленный увеличением стоимости заимствований, послужил ключевым фактором того, что чистый результат компании в отчетном периоде оказался отрицательным», — пояснила компания.

В первом полугодии операционные условия на российском рынке существенно усложнились: «На рынке трубной продукции наблюдалось снижение спроса в сегменте линейных бесшовных труб и бесшовных труб общего назначения. Себестоимость производства находилась под давлением на фоне роста цен на основное сырье — металлолом. Уровень инфляции в России продолжил расти, что привело к ужесточению денежно-кредитной политики и существенному повышению уровня процентных ставок, которое оказало весомое давление на процентные расходы компании в отчетном периоде».

По данным портала «Транслом», цены на лом черных металлов с начала 2023 года выросли к апрелю-маю того же года с 16,3 тыс. до 25,7 тыс. руб. за тонну. С тех пор они несколько раз незначительно проседали, после чего возвращались к 26–27 тыс. руб. за тонну. По состоянию на август цены с начала лета 2024 года упали с 26,9 тыс. до 23,3 тыс. руб. за тонну.

Ахмед Алиев, аналитик «БКС Мир инвестиций», объясняет рост цен на металлолом повышенным спросом на него со стороны сталеваров, который в свою очередь обусловлен спросом в строительной и машиностроительной отраслях. На цены также влияло ослабление рубля — выгоднее было поставлять лом на иностранные рынки, добавляет он.

В натуральном выражении ТМК в январе—июне нарастила продажи на 4,9%, до 2,22 млн т трубной продукции, из которых бесшовные трубы — 1,65 млн т, сварные трубы — 570 тыс. т. Одним из факторов удержания общего объема продаж в компании называют стабильный спрос нефтегазовых компаний на бесшовные нарезные трубы нефтегазового сортамента, обусловленный их высокой буровой активностью. Еще один фактор — увеличение средней глубины скважин и длины горизонтальных участков, что связано с усложнением добычи нефти в России. «Снижение валовой прибыли по сравнению с аналогичным периодом 2023 года произошло в основном в результате значительного роста цен на основное сырье», — отмечают в компании. Валовая прибыль снизилась с 89,2 млрд руб. за первое полугодие 2023 года до 63,4 млрд руб. за шесть месяцев 2024 года.

Во втором полугодии ТМК планирует скорректировать отпускные цены на бесшовные трубы «вслед за значительным ростом цен на сырье в течение прошедшего года». Также группа собирается оптимизировать оборотный капитал для его частичного высвобождения, до конца года будет стремиться к ускоренному сокращению долговой нагрузки.

От дополнительных комментариев в ТМК отказались.

Инвестиции в трубы большого диаметра В январе группа нарастила долю в производителе сварных труб большого диаметра ООО «ТМК трубопроводные решения» (ТМК ТР) с 50 до 58%. Холдинг рассчитывает на эффект от интеграции приобретенного бизнеса в состав трубно-металлургического операционного дивизиона за счет будущего участия в перспективных крупных магистральных трубопроводных проектах.

Что ждать инвесторам

С начала года акции ТМК существенно просели с 200–222 руб. за штуку в начале января до 168 руб. в начале августа. В течение последнего летнего месяца акции продолжали проседать до 151 руб. 12 августа. К концу торгового дня 13 августа, когда были объявлены итоги полугодия, акция ТМК стоит около 148 руб.

Ахмед Алиев отмечает, что негативные результаты ТМК частично уже были заложены в акциях, учитывая заметное падение котировок в последнее время. По его мнению, ТМК занимает сильные позиции на рынке труб, риски для устойчивости бизнеса не прослеживаются. «Ожидаем уверенного восстановления EBITDA во втором полугодии 2024 года, предполагаем, что компания повысит цены вслед за дорожающим сырьем. Главный риск для ТМК — новые конкуренты в наиболее маржинальном и перспективном сегменте — бесшовных OCTG-трубах, которые могут отнять у группы до 15% рынка», — считает Алиев.

Аналитики Альфа-банка Борис Красноженов и Елизавета Дегтярева оценивают колебания цены акций на бирже за 13 августа на уровне 2% как некритичные: «Иногда в течение дня на волатильности бумага может корректироваться сильнее. Не стоит также забывать, в какой стадии находится российский рынок». Они считают, что при выполнении планов по восстановлению, анонсированных компанией, инвесторы будут ориентироваться на годовые результаты.

Геннадий Феофанов, президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе», считает, что результаты полугодия могут создать определенные риски для капитализации ТМК. «Инвесторы склонны воспринимать подобные результаты как сигнал к снижению доверия к бизнесу, что может привести к временным распродажам акций и их последующему падению. Несмотря на незначительный в абсолютных цифрах спад выручки, любые признаки снижения финансовой стабильности компании могут вызвать волатильность на рынке ценных бумаг», — отмечает эксперт.

Он считает, что корректировка отпускных цен на бесшовные трубы во втором полугодии может частично нивелировать негативный эффект от опубликованных результатов января—июня. «Компания — лидер в своем сегменте, поэтому для инвесторов она будет базовой портфельной бумагой. ТМК сталкивалась с финансовыми трудностями в прошлом. В кризисные годы компания демонстрировала снижение прибыли и даже убытки, но каждый раз ей удавалось преодолевать сложности благодаря своевременным изменениям в стратегии и оптимизации расходов. Полагаю, наличие опыта позволит сформировать условия, в которых ТМК сможет грамотно выйти из сложившейся ситуации», — сказал Феофанов. Аналитик добавил, что группе следует сконцентрироваться на оптимизации издержек, корректировке отпускных цен и поиске компромиссов с долговой нагрузкой.

Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам», считает, что результаты полугодия могут оказать краткосрочное негативное влияние на акции ТМК, но стабильность выручки и объемов продаж могут смягчить негативное впечатление. «Общий долг компании вырос до 373,7 млрд руб., а чистый долг достиг 299,7 млрд руб., что оказывает дополнительное давление на финансовое состояние компании. Тем не менее ТМК делает шаги по укреплению позиций на рынке, что видно из приобретения доли в ООО «ТМК ТР», что может положительно сказаться на будущем росте и диверсификации доходов», — полагает эксперт.

По его мнению, долгосрочные перспективы группы зависят от мер по стабилизации финансового состояния и стратегических шагов по улучшению операционной эффективности.