 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Суд утвердил мировое соглашение НЛМК и ФАС по «делу металлургов»

Стороны заключили соглашение в июле. НЛМК оспаривал решение ФАС о том, что компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке горячекатаного проката. Ранее аналогичные соглашения были заключены с «Северсталью» и ММК
НЛМК NLMK ₽160,26 -0,1% Купить
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между Новолипецким металлургическим комбинатом (НЛМК) и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) по «делу металлургов», следует из картотеки.

Стороны заключили соглашение в конце июля.

Глава НЛМК счел экспорт металлургической продукции почти бессмысленным
Экономика
Владимир Лисин

В феврале 2022 года ФАС признала НЛМК, «Северсталь» и Магнитогорский металлургический комбинат виновными в злоупотреблении доминирующим положением на рынке горячекатаного проката. Кроме того, по данным ведомства, объем продаж на внутреннем рынке не увеличился, при этом прибыль выросла в три раза относительно показателей 2019–2020 годов. Трем компаниям предписали не злоупотреблять доминирующим положением и обеспечить конкуренцию на рынке, а также назначили штрафы. Для НЛМК он составил 6,4 млрд руб.

Металлурги не согласились с выводами ведомства. НЛМК оспаривал решение и предписание ФАС в московском суде, а постановление о назначении штрафа — в липецком, оба заявления объединили в одно производство.

Весной и в начале лета суд утвердил аналогичные соглашения с «Северсталью» и ММК.

Маск объявил «войну» рекламодателям из-за бойкота Х

США предупредили Турцию о санкциях за экспорт техники в Россию

Администратора телеграм-канала Moscow calling приговорили к 6,5 годам

Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США

Мировые фондовые рынки за три недели потеряли $6,4 трлн.

Продажи московских новостроек рухнули на 40% с отменой льготной ипотеки

Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке

Вратарь из Армении забил гол ударом от своих ворот. Видео

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ФАС НЛМК металлургия сталь
Материалы по теме
ФАС оштрафует «Северсталь», НЛМК и ММК за монопольно высокие цены
Бизнес
Глава НЛМК счел экспорт металлургической продукции почти бессмысленным
Экономика
Текслер оценил последствия новой налоговой схемы для металлургов
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 93,03 (-0,01) Инвестиции, 06 авг, 17:55 Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 85,16 (+0,22) Инвестиции, 06 авг, 17:55
Минобороны Финляндии запретило сделки предпринимателю из РоссииПолитика, 15:04
Двух чемпионов Евро-2024 отстранили за кричалку про «испанский» ГибралтарСпорт, 15:03
Минфин разъяснил порядок трансформации «старых» ИИС в ИИС-3Инвестиции, 14:55
Бывший российский велогонщик ненадолго установил рекорд ОлимпиадыСпорт, 14:54
Суд утвердил мировое соглашение НЛМК и ФАС по «делу металлургов»Бизнес, 14:49
Алаудинов заявил об отсутствии у Киева ресурсов для захвата Курской АЭСПолитика, 14:47
Верховный суд Бурятии запретил эвтаназию невостребованных животныхОбщество, 14:43
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Эксперты поделились с предпринимателями Урала кейсами продвижения бизнесаОтрасли, 14:43
Без снижения комфорта: как экономить на командировках с нейросетямиРБК и Millennium, 14:40
Миллионеры пригрозили покинуть Швейцарию в рамках дискуссии о 50% налогеЭкономика, 14:39
Как купить или построить дом в 2024 году. Обзор ипотечных программНедвижимость, 14:32
Новые правила таможни: как усложнится доставка из-за рубежаPro, 14:32
Кадры заявления Путина после атаки ВСУ на Курскую областьПолитика, 14:27
Мама футболиста из Эстонии запретила сыну выступать за украинские клубыСпорт, 14:22