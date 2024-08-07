Суд утвердил мировое соглашение НЛМК и ФАС по «делу металлургов»
Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между Новолипецким металлургическим комбинатом (НЛМК) и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) по «делу металлургов», следует из картотеки.
Стороны заключили соглашение в конце июля.
В феврале 2022 года ФАС признала НЛМК, «Северсталь» и Магнитогорский металлургический комбинат виновными в злоупотреблении доминирующим положением на рынке горячекатаного проката. Кроме того, по данным ведомства, объем продаж на внутреннем рынке не увеличился, при этом прибыль выросла в три раза относительно показателей 2019–2020 годов. Трем компаниям предписали не злоупотреблять доминирующим положением и обеспечить конкуренцию на рынке, а также назначили штрафы. Для НЛМК он составил 6,4 млрд руб.
Металлурги не согласились с выводами ведомства. НЛМК оспаривал решение и предписание ФАС в московском суде, а постановление о назначении штрафа — в липецком, оба заявления объединили в одно производство.
Весной и в начале лета суд утвердил аналогичные соглашения с «Северсталью» и ММК.
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