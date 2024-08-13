Работники заявили о «кошмаре» в финансированном Вэнсом стартапе

В пику заявлениям кандидата в вице-президенты США Вэнса о заботе об американском бизнесе бывшие работники стартапа AppHarvest, инвестором которого он был, рассказывают о невыносимых условиях труда и найме рабочих из Мексики

Джей Ди Вэнс (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Сенатор-республиканец от штата Огайо и кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс еще до политической карьеры, будучи венчурным инвестором, продвигал в качестве своего руководящего принципа инвестирования тезис о том, что бизнес должен не только приносить прибыль, но и помогать американскому обществу.

Сейчас, в ходе своей предвыборной кампании, он выступает за экономическое процветание США, рассказывает о необходимости «встать на защиту» американского бизнеса и создании рабочих мест «там, где он вырос». Однако бывшие работники обанкротившегося сельскохозяйственного стартапа AppHarvest в Восточном Кентукки, где Вэнс был первоначальным инвестором, скептически относятся к его заявлениям.

Они рассказали CNN о невыносимых условиях труда на производстве, отсутствии руководства и найме контрактных рабочих из Мексики и Гватемалы, несмотря на обещания создать рабочие места именно для местных жителей.

Один из бывших работников Энтони Морган сообщил, что перешел на работу по сбору томатов в «мегатеплице» площадью 60 акров (около 240 тыс. кв. м) в Морхеде в октябре 2020 года, уйдя с местного завода автомобильных запчастей. Он отметил, что с уходом в AppHarvest его зарплата сократилась, однако его привлекли преимущества компании в области здравоохранения и упор на создание рабочих мест в регионе, который тогда считался экономически неблагополучным.

По словам Моргана, сначала график работы был приемлемым, а медицинские пособия выше, чем можно было получить у других местных работодателей. Но спустя несколько месяцев производство сократилось, поэтому перед менеджерами поставили задачу выполнять более высокие производственные нормы, также компания сократила расходы, в частности, на медицинские пособия.

Смены рабочих стали дольше, делалось меньше перерывов, несмотря на невыносимую жару в теплице. По оценке Моргана, на пике она могла достигать 53 градусов Цельсия. «Пару дней в неделю» работников увозили в больницы, добавил он. Мужчина помог организовать сидячую забастовку сотрудников, требовавших улучшения условий труда. По словам Моргана, его уволили после того, как он взял отпуск по медицинским показаниям из-за травмы, полученной на производстве.

«Это был кошмар, которого не должно было случиться», — говорит Морган о своем опыте в целом.

Слова Моргана о госпитализации работников из-за симптомов теплового удара подтверждает другая бывшая сотрудница AppHarvest — Шелби Хестер. Она утверждает, что менеджеры говорили тем, кто обращался к врачам, что справка не является достаточной причиной для пропуска работы. Кроме того, работники не были обеспечены всем необходимым, добавляет она: «Мне пришлось взять с собой свои собственные маски N95, потому что меня тошнило от количества плесени и других неприятных веществ, которые там были».

CNN, ссылаясь на опубликованные в открытом доступе документы, сообщает, что как минимум в трех случаях государственные инспекторы штата Кентукки посещали предприятия AppHarvest, но не выдавали никаких предупреждений. Инспекторы отмечали, что во время своих посещений они наблюдали или слышали о мерах предосторожности, таких как обязательные перерывы на обед и напитки, предлагаемые сотрудникам.

Представитель министерства образования и труда штата Кентукки заявил, что проверки не выявили нарушений национальных руководящих принципов, рекомендованных для защиты сотрудников от заболеваний, связанных с жарой, включая регулярный доступ к свежей питьевой воде, перерывы на отдых и возможность избежать высоких температур.

Другой сотрудник AppHarvest рассказал, что обучение работников было «скорее идеологизированным», нежели направленным на выполнение практических повседневных задач.

Из-за невыносимых условий руда многие сотрудники начали увольняться, из-за чего AppHarvest нанимала работников по контракту из других стран. По словам бывших сотрудников, их держали в другом отсеке, а во время визитов высокопоставленных лиц отправляли домой. Компания AppHarvest признала факт найма «работников по контракту из-за пределов региона» в годовом отчете Комиссии по ценным бумагам и биржам за 2021 год. В отчете за следующий год указано, что в компании работали около 500 штатных сотрудников и 414 независимых подрядчиков.

Как рассказывал основатель стартапа, уроженец Кентукки Джонатан Уэбб, он убедил Вэнса в 2017 году вложить $150 тыс. Согласно заявлениям Вэнса в сенате, он был включен в состав совета директоров AppHarvest в марте 2017 года, хотя в документах службы безопасности компании говорилось, что он присоединился к ней в 2020 году. Вэнс вышел из состава совета директоров компании в апреле 2021 года, начав свою политическую деятельность. На тот момент у него все еще было вложено в стартап около $100 тыс., поддержку AppHarvest оказывала и венчурная компания сенатора Narya.

Говоря об инвестициях в AppHarvest в 2021 году, Вэнс заявлял, что это «отличный бизнес, который меняет мир к лучшему».

Стартап рухнул спустя полгода после публичного размещения акций в феврале 2021 года. Тогда ее акции подскочили так высоко, что торги приостанавливались из-за риска волатильности. Компанию тогда оценивали более чем в $1 млрд. Однако в августе того же года AppHarvest сообщила об убытке в размере $32 млн во втором квартале, сославшись на снижение рыночной стоимости помидоров и проблемы с обучением работников. Компания за полгода потеряла более трех четвертей первоначальной стоимости, отмечает CNN.

В следующем месяце был подан первый иск акционеров. В одном из последующих исков, поданных Пенсионной ассоциацией округа Плимут, утверждалось, что AppHarvest делала «ложные и/или вводящие в заблуждение заявления», чтобы искусственно повысить цену своих акций. Руководство AppHarvest отвергло претензии и в этом году достигло многомиллионного соглашения с инвесторами, сообщает телеканал.

В прошлом году компания объявила о банкротстве с долгом более чем $341 млн. В судебном иске говорилось, что стартап столкнулся со «значительным кризисом ликвидности» из-за более низких, чем ожидалось, урожаев, «более высоких, чем ожидалось, затрат, а также ужесточения ситуации на фондовых рынках и снижения цен на акции». Базирующаяся в Канаде компания приобрела в аренду несколько теплиц AppHarvest.

Имя Вэнса не упоминалось ни в одном из судебных исков. Тем не менее некоторые из бывших сотрудников AppHarvest считают, что он и другие первоначальные инвесторы должны были распознать и отреагировать на тревожные сигналы о том, что руководство компании вводят в заблуждение общественность и своих собственных инвесторов.

Представитель Вэнса Люк Шредер заявил в своем заявлении, что сенатор от штата Огайо «не был осведомлен об оперативных решениях, касающихся найма, пособий сотрудникам или другой политики на рабочем месте», которые были приняты после того, как он покинул совет директоров AppHarvest. «Как и все первые сторонники, Джей Ди верил в миссию AppHarvest и желал бы, чтобы компания преуспела», — добавил он.