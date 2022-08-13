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WSJ узнал о планах YouTube запустить маркетплейс стримингового видео

По данным источников газеты, платформа может быть запущена уже этой осенью, так как обсуждение идеи длится не менее полутора лет
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Фото: Hideki Yoshihara / AFLO / Global Look Press
Фото: Hideki Yoshihara / AFLO / Global Look Press

Видеохостинг YouTube разрабатывает платформу-агрегатор стриминговых сервисов, ее могут запустить уже этой осенью, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Внутри компании будущий сервис называют «магазином каналов», работу над ним ведут не менее 18 месяцев. В частности, YouTube проводит переговоры о сотрудничестве с крупными правообладателями. Видеохостинг хочет объединить в рамках своей платформы различные стриминговые сервисы и внедрить внутри нее функцию выбора подписок, при этом доходы будет получать как YouTube, так и стриминг-сервис, а условия будут разниться в зависимости от партнера.

Предполагается, что сервис начнет работу в США, а уже затем в других странах. Как указывает газета, аналогичные платформы уже запустили, например, Amazon и Apple.

ФАС оштрафовала Google на 2 млрд руб. из-за правил блокировки на YouTube
Бизнес
Фото:Dan Kitwood / Getty Images

Агентство Reuters со ссылкой на источники в июне сообщило, что Google, которая владеет YouTube, предложила разрешить использование технологий конкурирующих с ней компаний при размещении рекламы на видеохостинге, чтобы урегулировать ситуацию с антимонопольным расследованием Еврокомиссии, не доводя дело до суда.

ЕК утверждала, что Google отдает предпочтение технологиям онлайн-рекламы собственной разработки в ущерб конкурирующим разработчикам и контролирует все звенья производственной цепочки онлайн-рекламы, что создает угрозу для конкуренции и ставит независимые компании в уязвимое положение. В частности, компания настаивала, чтобы рекламодатели использовали ее технологию Ad Manager для показа рекламы на YouTube, а также сервисы Display & Video 360 и Google Ads.

В случае подтверждения этих доводов ЕК компанию бы ждал штраф в размере 10% от ее годового оборота.

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Лилия Пашкова
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